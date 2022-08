À la Une: bataille de communication au Nicaragua sur le sort des prisonniers politiques

Revue de presse des Amériques

Lundi, les familles des prisonniers politiques dénonçaient encore, dans un communiqué conjoint, les mauvais traitements réservés à leurs proches en prison au Nicaragua, notamment le rationnement en nourriture. Le lendemain, l'exécutif a pour la première fois, depuis leur incarcération, fait publier des photos de dix prisonniers de conscience, prises lors « d’audiences informatives » – un terme qui ne figure dans aucun texte de loi, selon le média d’opposition Confidencial. Les photos ont d’abord été publiées en Une des médias proches du pouvoir, seuls invités à la conférence de presse.

El19 qualifie ces hommes de « terroristes, de putschistes et de traitres à la patrie » en une de son site internet, et les juge surtout... « en parfaite santé ». Confidencial fait pourtant remarquer que les prisonniers sont « plus minces et plus pâles ». C'est surtout le visage de Medardo Mairena qui choque 100% Noticias. Le média souligne la grande perte de poids de l'ancien candidat à la présidentielle et publie même, pour preuve, un avant après. Sur ces dix photos apparaissent dix hommes, remarque aussi La Prensa. Où sont les six prisonnières politiques détenues dans le même établissement ?

Haïti : la justice donnera-t-elle suite aux rapports de l’ULCC ?

Nous évoquions mardi, dans le journal d’Haïti et des Amériques, ces rapports explosifs de l'Unité de lutte contre la corruption (ULCC) en Haïti qui démontrent la mauvaise gestion des fonds publics. « Souvent accusée de ne rien faire, l'ULCC a surpris le pays », écrit Le Nouvelliste, qui se demande si « la justice peut, elle aussi, nous surprendre en donnant suite à ces rapports ». « Tous les problèmes qui pourrissent le quotidien de la population haïtienne ne trouvent-ils pas leurs racines dans l'impunité ? » ajoute le quotidien haïtien.

Le parquet a soutenu mardi, lors d’une conférence de presse, que la justice allait faire son travail. Le commissaire du gouvernement a souligné que « tous les dossiers avaient été déférés au cabinet d’instruction ». Tous, peut-être pas ! Ce même commissaire soutient, par exemple, « qu’il n’y a pas encore matière à poursuivre » l'ancien directeur général de la Police nationale, Léon Charles, pourtant épinglé dans le rapport de l'ULCC.

Du carburant « égaré » sur la route des stations-services…

Autre question posée par Le Nouvelliste ce mercredi : pourquoi les stations-services ne sont-elles pas livrées en carburant ? Le problème est soulevé par les présidents des deux associations de distributeurs de produits pétroliers, pour qui les Haïtiens ne devraient pas rencontrer de telles difficultés pour s'approvisionner. Ils expliquent que les terminaux ont reçu 63% des barils nécessaires au pays. Pourtant, les stations-services n'ont reçu qu'entre 15 et 20% du volume mensuel habituel. Bref, une grande partie de la cargaison n'arrive pas à bon port, malgré les efforts de traçabilité mis en place – feuille de sortie des camions, numéro de plaque –, transmis par la douane à différents ministères. « Beaucoup d’acteurs (...) s’enrichissent dans le commerce informel de produits pétroliers », confie une source gouvernementale au Nouvelliste. « Les officiels chargés de faire respecter la loi sont la cible de menaces de ces individus animés par le gain rapide, au préjudice de toute la communauté ».

Équateur : l’enregistrement des Vénézuéliens débute ce jeudi

À partir de demain jeudi, les Vénézuéliens présents en Équateur devront s'enregistrer pour régulariser leur situation. L'Équateur est le troisième pays à avoir accueilli le plus de migrants de ce pays : un demi-million de personnes, sur les 6,8 millions qui ont quitté leur pays d'origine depuis février 2018, note La Hora. Début juin, rappelle El Universo, le président Lasso avait décrété une amnistie migratoire et promis un processus de régularisation pour ceux qui entraient en Équateur de façon régulière. Ce sont donc ces derniers qui pourront prétendre, dans un premier temps, à un visa de résidence temporaire exceptionnel. À partir de ce jeudi, ils pourront s'inscrire en ligne, gratuitement, ou dans des bureaux mis en place par le ministère de l'Intérieur dans tout le pays, pour recevoir un certificat d'enregistrement. Le processus de régularisation proprement dit débutera le 1er octobre et les premières cartes d'identité seront délivrées un mois plus tard.

