Joe Biden lance sa campagne pour les législatives et sonne la charge contre le camp Trump

À deux mois des élections législatives de mi-mandat (midterms) aux États-Unis, Joe Biden se lance dans la campagne. Le président américain était ce mardi en Pennsylvanie pour un meeting. Dans cet État clé pour ces élections de mi-mandat, il a livré la charge contre les fidèles de Donald Trump qu’il accuse de soutenir la violence politique.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

La semaine dernière, Joe Biden qualifiait le trumpisme de mouvement semi-fasciste. Mardi, en meeting en Pennsylvanie, le président américain renchérit et attaque les fidèles de Donald Trump sur leurs contradictions politiques, avec d’un côté un discours de soutien sans faille aux forces de l’ordre et de l’autre aux assaillant du Capitole de Washington.

« De quel côté êtes-vous ? » Demande Joe Biden à ceux qu’il appelle les « républicains MAGA » pour « Make America Great Again ». Vous ne pouvez pas, dit-il, être à la fois pro-police et pro-insurrection. « Laissez-moi dire ceci à mes amis les "républicains MAGA" du Congrès. Ne me dites pas que vous soutenez les forces de l'ordre si vous ne condamnez pas ce qui s'est passé le 6 janvier. »

Et Joe Biden de fustiger les violentes attaques du camp conservateur contre le FBI depuis sa perquisition du club privé de Donald Trump en Floride. « C’est écœurant », lance le président sous les applaudissement de ses partisans.

Armes à feu

Lors de cette rencontre consacrée aux questions de sécurité, le démocrate s’est aussi dit « déterminé à interdire les fusils d'assaut » et a critiqué la réticence des conservateurs à réguler les armes à feu « parce qu'ils ont peur de la NRA », le puissant lobby des armes. « Pour l'amour de Dieu, quelle bonne raison y a-t-il d'avoir des armes de guerre hors d'une zone de guerre ? », a-t-il fustigé. Pour tenir sa promesse d'une interdiction fédérale, il lui faudrait toutefois non seulement conserver et consolider son contrôle du Sénat, mais aussi remporter la Chambre des représentants, un scénario qui pour l'heure semble peu probable malgré un regain d'engouement pour les démocrates dans les sondages.

Joe Biden tient à montrer qu’il est chez lui ici près de Scranton, sa ville de naissance. Car c’est dans cette même ville que Donald Trump tiendra meeting samedi prochain. L'ex-président partagera la scène avec son candidat pour le poste de gouverneur de cet État clé, un homme qui était lui-même en première ligne parmi les manifestants à Washington le 6 janvier 2021.

