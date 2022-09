États-Unis: face à la pénurie d’enseignants, des districts du Texas optent pour la semaine de quatre jours

Reportage

Aux États-Unis, les enseignants des écoles publiques manquent à l’appel lors de cette rentrée. Accusés de propager la Critical Race Theory, de mettre à disposition des enfants des livres controversés sur les genres, des enseignants à qui l’on propose de s’armer pour faire face aux fusillades dans les écoles, plusieurs centaines manquent, rien qu’à Houston. Aussi pour les attirer, une quarantaine de districts scolaires du Texas ont opté pour la semaine de quatre jours.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Dans cette école de Devers, dans l’est du Texas, à mi-chemin entre Houston et la Louisiane, ce jeudi 1er septembre les enfants de primaire et du collège ont leur dernier jour de classe de la semaine. Dans ce district rural, il n’y a plus d’école le vendredi depuis trois ans et le début de la pandémie de Covid.

« Je ne peux vous dire combien de mail et de coup fil j’ai reçus de recteurs d’académie qui voulaient savoir quel était le point négatif de la semaine de 4 jours, je n’ai pas pu leur répondre, je n’en ai pas trouvé », témoigne Elizabeth Harris, la rectrice du district et principale d’un établissement de 200 élèves. « En y regardant, c’est mieux pour nos enfants, pour nos équipes. »

Dix minutes d’école en plus par jour

Cela signifie moins de frais de bus, d’essence, d’électricité, de nourriture. Les parents aussi y trouvent leur compte. « On fait les courses, on s’occupe de la maison ces vendredis, raconte Zane Blake, mère d’une jeune fille de 11 ans. Selon moi, les enfants n’ont plus d’expérience de la vraie vie, donc je pense que c’est vraiment bien. »

Alors, la semaine de quatre jours, la panacée pour les enseignants et les élèves ?

« On constate des lacunes éducatives qui représentent un quart de l’année scolaire des élèves, note cependant Emily Morton, docteure en science de l’éducation au sein de la Northwest Evaluation Association (NWEA). Mais cela affecte beaucoup moins les enfants dans les districts ruraux qui sont passés à la semaine de quatre jours, que ceux des villes et des banlieues. »

À Devers, passer de 5 jours à 4 jours n’a ajouté que dix minutes d’école par jour en plus. L’an dernier, ce district a été classé comme le 5e meilleur du Texas.

