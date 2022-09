À la Une: l’attaque ratée contre la vice-présidente argentine Cristina Kirchner

Revue de presse des Amériques

Sur les Unes de toute la presse argentine, la même photo : celle de Cristina Kirchner, souriante, qui n’a pas encore vu le pistolet qui la vise. L’image, extraite d’une vidéo, est d’autant plus impressionnante que l’arme est au premier plan, entre le lecteur et le visage de la vice-présidente. Pagina12 y voit « un pistolet contre la tempe de la démocratie ». Dans El Dia, le gouverneur de la province de Buenos Aires qualifie l’attentat comme « un des pires épisodes de notre histoire ».

De fait, rapporte Hoy en la noticia, « les marches de soutien à la vice-présidente se multiplient » dans le pays. Mot d’ordre : « tous avec Cristina », confère la pancarte brandie par une manifestante dans le journal Surenio. Les manifestations avaient commencé il y a une dizaine de jours, en bas de chez l’ex-cheffe de l’État, cette fois pour la soutenir face au procès pour fraude et corruption dans lequel elle risque douze ans de prison. Cette nuit, rapporte Clarin, le contraste était « atroce » : « Du militantisme festif, on est passé à un silence quasi absolu, seulement interrompu par des murmures, des gestes de douleur, des yeux pleins de larmes. »

Qui a tenté de tuer Cristina Kirchner ?

Fernando Andrés Sabag Montiel, 35 ans, a été arrêté immédiatement après la tentative de meurtre. Clarin le présente comme un Brésilien habitant depuis des années en Argentine, poursuivi en mars 2021 pour port d’un couteau, et qui « porte des tatouages avec des références nazies ». Sur les réseaux sociaux, il suit d’ailleurs plusieurs groupes radicalisés ou de haine, note La Nacion. Le journal rapporte qu’il est apparu à deux reprises ces dernières semaines à la télévision, « critiquant très durement les plans sociaux, mettant en cause la classe politique et parlant de l’extradition des étrangers ».

Ce jeudi soir, son arme, « un calibre 380 d’une grande puissance de feu », précise El Dia, s’est manifestement enrayée. Mais, note la Nacion, le fait que l’assaillant ait pu s’approcher aussi près de la vice-présidente dénote d’énormes failles dans sa protection.

Condamnations unanimes

À l’extérieur du pays, note La Nacion, « d’Evo Morales en Bolivie à Lula au Brésil, les dirigeants de la région condamnent la tentative d’assassinat ». Dans le pays, le président Alberto Fernandez a pris la parole à la télévision hier soir : il affirme, rapporte Rio Negro, que la paix sociale a été bouleversée, et ce vendredi jour férié », pour que « le peuple argentin puisse témoigner sa solidarité envers la vice-présidente ». Il a aussi dénoncé, ajoute Clarin, un « discours de haine venu de divers espaces politiques, judiciaires et médiatiques de la société argentine ».

L’opposition a rejeté cette tentative d’assassinat ; Hoy en la noticia fait le tour des déclarations. Mais plusieurs voix se sont élevées pour critiquer le discours présidentiel. Dans El Dia, Patricia Bullrich, la présidente du PRO, une coalition de centre droit, estime que le président « joue avec le feu : au lieu d’enquêter sérieusement sur un fait grave, il accuse l’opposition et la presse, et décrète un jour férié pour mobiliser les militants ». De fait, Pagina12 accuse dans un éditorial les journalistes d’avoir ces dernières années « semé la haine et le ressentiment » par leurs « mensonges ». Une atmosphère que déplore l’éditorialiste de La Nacion, qui, lui, critique le discours du président : « Un attentat contre la vice-présidente ne peut être utilisé pour faire taire les voix critiques ni stopper les enquêtes nécessaires sur les scandaleux faits de corruption publique dans lesquels Cristina Kirchner est impliquée. »

Aux États-Unis, forte augmentation des agressions sexuelles dans l’armée

De 2021 et 2021, il y aura eu 13% d’agressions sexuelles en plus, rapporte le Washington Post : 8 500 agressions sexuelles signalées en 2021, 36 000 militaires à avoir subi des contacts sexuels non désirés, selon les chiffres du Pentagone. Des chiffres sans précédent, pour une augmentation qui n’a jamais cessé depuis que l’armée a commencé à produire des statistiques sur le sujet.

Pourtant, note CNN sur son site internet, depuis son arrivée, le ministre de la Défense Lloyd Austin a fait de la lutte contre les agressions sexuelles une de ses priorités, parlant d’un véritable « fléau ». Hier, il a envoyé un mémo demandant une nouvelle fois « de redoubler d’efforts ». Mais selon la présidente d’une ONG, l’Institut national de justice militaire, interviewée par le Washington Post, « ce n’est pas considéré comme une urgence, cela n’a jamais été le cas, et voilà le résultat ».

Le journal note que les derniers chiffres battent en brèche ce que le Pentagone met en avant pour expliquer l’augmentation ces dernières années des accusations d’agressions sexuelles : que les victimes parlent plus facilement qu’avant. Or, si les agressions n’ont jamais été aussi hautes, de moins en moins de militaires rapportent ces attaques.

Des appareils de chantier détournés en Haïti

Rosemond Pradel, le ministre haïtien des Travaux publics, Transports et Communications, a fait hier une intervention remarquée sur la radio Magik9, et Le Nouvelliste s’en fait l’écho ce vendredi. Rosemond Pradel rapporte que « des anciens élus sénateurs, députés et même des maires utilisent des équipements du ministère pour effectuer des chantiers personnels » : des tracteurs, des camions, éparpillés sur tout le territoire national, Mirabalais, Martissant, Cité Soleil…

Le ministère a du mal à récupérer ces équipements, car parfois, explique Rosemond Pradel, « ils ont monté la population contre nous », prenant pour exemple le département du nord-ouest. Dans certaines régions, des chantiers ont donc été démarrés, mais ne peuvent pas être achevés.

