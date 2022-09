Chili: à J-3 avant avant le référendum constitutionnel, les deux camps bouclent leurs meetings

Dimanche 4 septembre, au Chili, la population se rend aux urnes pour dire si elle approuve ou rejette le projet de nouvelle Constitution. Depuis plusieurs semaines les deux camps mènent une campagne sans relâche pour tenter de convaincre les indécis. Jeudi soir avaient lieu leurs derniers meetings.

avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

Le bloc du Rechazo, « contre » la nouvelle Constitution, qui selon les sondages pourrait remporter le vote, a réuni quelques centaines de personnes dans un amphithéâtre en plein air dans l’une des communes les plus riches du pays. Tous les partisans du Rechazo avaient entre leurs mains un drapeau chilien qu’ils agitaient dans les airs. « Nous ne sommes pas obligés d’approuver un texte constitutionnel qui nous sépare, nous divise et nous confronte », lance un des orateurs qui appelle à voter contre la nouvelle Constitution.

Maria Elena a assisté à l’évènement avec son époux. « Je ne suis pas d’accord avec la pluri nationalité, nous explique-t-elle. Nous ne voulons pas de Chiliens de première et de deuxième classe. Nous sommes Chiliens avant tout. » Elle craint un futur néfaste pour le Chili si la nouvelle Constitution est approuvée. « Nous prendrons le même chemin que beaucoup d’autres pays d’Amérique Latine, c’est-à-dire la pauvreté et la dictature de la gauche. Comme ce qui se passe à Cuba depuis 63 ans. »

Pour Daïri une jeune étudiante, c’est le droit à l’avortement inscrit dans la nouvelle Constitution qui pose problème. « Je crois que chacun a le droit de vivre, qu’il s’agisse d’un fœtus ou d’un bébé. Et je sais que les Chiliens feront le bon choix. Il nous faut un bel avenir pour nos enfants et c’est aussi pour nos ancêtres qui ont lutté pour nous. »

L'« Apruebo » aussi en meeting

Au même moment, à quelques kilomètres de là, le camp de l’Apruebo, « pour » la nouvelle Constitution, rassemblait des milliers de personnes sur l’une des avenues principales de la capitale. Une grande scène a été installée et des artistes y ont défilé toute la soirée, sous les cris et applaudissements des milliers de personnes présentes.

Benjamin, un étudiant, est convaincu que le « oui » à la nouvelle Constitution l’emportera dimanche soir. « Je crois qu’il est temps d’avancer et de laisser dernière nous la Constitution de la dictature. Car même si elle a été réformée plusieurs fois, ces réformes n’ont jamais été menées jusqu’au bout.

La nouvelle Constitution garantit la parité, elle parle de l’environnement et des droits sociaux. L'état social nous ajoutera des droits supplémentaires, en aucun cas il ne nous en retire et il nous unira aussi.

C’est un processus qui va prendre du temps, on n’aura pas de changement dès le lendemain du vote. Ça va être progressif. Mais le plus important, c’est qu’en tant que peuple, et avec les nations qui existent au Chili, nous nous unissions pour le progrès, peu importe quel sera le résultat final. Mais évidemment j’espère que ce sera l’Apruebo ! La crise sociale de 2019 n’a pas été vaine, le système actuel ne tient plus. C’est donc le moment d’avancer et on garde espoir. »

