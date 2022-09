États-Unis: la capitale du Mississippi privée d'eau depuis une semaine

Témoignage

Aux États-Unis, il n’y a plus d’eau potable dans les maisons, les commerces et les écoles, voire plus d’eau du tout au robinet depuis bientôt une semaine à Jackson, la capitale du Mississippi. Après des inondations dévastatrices, une grande partie du réseau d’alimentation en eau, en piteux état depuis des années, s’est retrouvé totalement hors service. Plus de pression dans les conduites et une eau impropre à la consommation lorsqu’elle arrive, au compte-goutte, au robinet. Le gouverneur du Mississippi a décrété l’état d’urgence et la garde nationale est mobilisée pour distribuer des bouteilles d’eau aux quelque 170 000 habitants.

Publicité Lire la suite

« Ce qui se passe est fou. Quand j’étais enfant, déjà, les autorités nous donnaient très souvent la consigne de faire bouillir l’eau, témoigne Ren Allen, 24 ans, jointe par Marie Normand du service international de RFI. Ce n’est pas quelque chose de rare ici. Notre usine de traitement des eaux est sous-financée et en sous-effectif depuis des années. C’est comme ça depuis que je suis née, ça fait plus de vingt ans.

Donc les habitants de Jackson savent depuis des années que l’eau n’est pas potable, l’État du Mississippi le sait aussi, tout comme le gouvernement fédéral. Ils savaient tous que c’était un problème, et ils n’ont rien fait ! Si la municipalité de Jackson n’avait pas les moyens d’agir, notre État aurait dû prendre la relève et s’occuper de nous. Si l’État du Mississippi n’était pas en mesure de le faire, l’État fédéral aurait dû s’occuper de nous en tant que citoyens des États-Unis. Plusieurs (générations) d’hommes politiques, de gouvernements, ont laissé tomber les habitants de Jackson. »

Et l’étudiante d’expliquer qu’elle n’a plus confiance. « On n’est pas censé laver notre vaisselle avec cette eau, ni nous brosser les dents avec, on n’est pas même pas censé se laver avec. Le gouverneur nous a même dit que si on devait prendre une douche, il fallait garder notre bouche fermée ! Ce qui est juste un conseil délirant !!! Donc tous les matins, je me réveille, je prends ma bouilloire, je la remplis d’eau du robinet, je place au frigo des récipients d’eau bouillie. Plusieurs amis qui vivent à l’extérieur de Jackson me permettent de prendre une douche chez eux. Je ne sais même pas si l’eau de ma douche est sûre ou non, et ça me paraît dingue de dire ça à haute voix ! »

L'eau contaminée au plomb dans toutes les mémoires

« Certains restaurants ne servent plus que dans des assiettes en carton ou en plastique parce qu’ils ne font plus confiance à leur lave-vaisselle. Les fontaines à soda ne fonctionnent plus, ils servent des canettes uniquement. Notre école a aussi des problèmes, parce que non seulement les fontaines à eau sont fermées, mais les toilettes ne fonctionnent pas non plus, parce qu’il n’y a plus assez de pression pour les chasses d’eau. »

De grosses réparations sont en cours pour rétablir la pression dans le réseau. Mais, pour l'heure, la vie des habitants repose sur ces bouteilles en plastique, stockées sur des palettes. Chaque résident se voit remettre deux packs dans les lieux de distribution gratuite.

De longues files de voitures se sont formées dans Jackson, une ville qui évoque l'un des pires scandales sanitaires de l'histoire américaine, celui de l'eau contaminée au plomb de Flint, dans le Michigan, durant la décennie passée.

Jackson est la plus grande ville du Mississippi, un des États les plus pauvres du pays. Les problèmes du réseau d'eau y sont anciens. Les ressources financières de la municipalité sont insuffisantes, avec une base imposable qui s'est réduite à la suite du départ des habitants blancs, ces 40 dernières années. Aujourd'hui plus de 80% des résidents sont noirs et un quart vivent sous le seuil de pauvreté.

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne