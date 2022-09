Jour de vote au Chili: les électeurs se prononcent pour ou contre la nouvelle Constitution

Chili, le 4 septembre 2022: les bureaux de vote sont prêts à accueillir les électeurs qui ont à se prononcer ce dimanche pour ou contre la nouvelle Constitution rédigée par une assemblée de citoyens élus. A peine 50 % des Chiliens se rendent aux urnes d'ordinaire mais cette fois-ci le vote est obligatoire, rappelle notre correspondante à Santiago, Naïla Deroisné. La participation est une grande inconnue et le résultat du scrutin incertain même si les sondages annoncent une victoire du «non». REUTERS - IVAN ALVARADO

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ce dimanche les Chiliens votent pour dire s’ils approuvent, ou non, le texte de la nouvelle Constitution écrite par une assemblée élue, paritaire -c’est une première mondiale, et avec la participation des peuples indigènes. Le texte a été largement débattu et le débat très polarisé.