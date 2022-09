À la Une: instabilité politique chronique au Pérou

REVUE DE PRESSE DES AMERIQUES

Publicité Lire la suite

La motion de censure a recueilli 61 voix pour, 47 contre et cinq abstentions : le Congrès péruvien a validé lundi 5 septembre la destitution de sa présidente. Lady Camones est sanctionnée après la fuite ce week-end d'un enregistrement audio, explique El Comercio. Dans cet enregistrement, diffusé par le site d'information Epicentro TV, le chef de son parti de droite, l'Alliance pour le Progrès (APP), l'appelle à vite faire adopter une loi de redécoupage électoral qui favoriserait sa campagne. Lady Camones n'était présidente que depuis un peu plus d'un mois. C’est donc reparti : des élections doivent être organisées au Congrès dans les cinq jours pour la remplacer, écrit La Republica. Le fameux redécoupage concernait la région de La Libertad, dans lequel le dirigeant de l'APP se présente comme gouverneur au mois d'octobre, ajoute Ojo Publico. L'idée était d'accélérer la publication de la loi créant un nouveau district, qui représente un grand réservoir de voix pour ce parti.

Ce départ à la tête du Congrès est plutôt une bonne nouvelle pour Pedro Castillo, visé par deux procédures de destitution depuis son arrivée au pouvoir. Le président de la République organisait d’ailleurs une conférence improvisée devant un groupe de manifestants. La Republica relaie la vidéo : veste rouge et mégaphone à la main, Pedro Castillo a déclaré avoir nié catégoriquement les faits qui lui sont reprochés devant la procureure fédérale. Le président est visé par plusieurs enquêtes pour corruption et trafic d'influence. Six enquêtes en tout, une première au Pérou ! Pour l'heure, le président est protégé par son immunité, mais la justice peut mener des enquêtes. Quant à son épouse, qui devait, elle aussi, comparaitre lundi, son audition a été suspendue à la dernière minute.

Canada : l’un des deux suspects retrouvé mort

La presse canadienne continue de faire ses gros titres sur la traque des deux suspects du massacre de Saskatchewan. Il a fait dix morts et quinze blessés. L'un des deux frères recherchés par la police a été retrouvé mort non loin des lieux de la tuerie. Cette enquête occupe par exemple toute la Une du Globe and Mail. Damien Sanderson, 31 ans, a été retrouvé mort avec des blessures qui semblent ne pas avoir été auto-infligées. Son frère Myles, 30 ans, est lui toujours en fuite et activement recherché. Les autorités pensent qu'il se trouve toujours dans la région et appelle toute personne ayant des informations à les communiquer à la police.

Myles Sanderson est déjà défavorablement connu de la police pour des faits de violences contre des biens et des personnes, précise le Toronto Star. Pendant ce temps, la communauté crie, panse ses plaies. C'est de ce peuple algonquien d'Amérique du Nord que sont issues la plupart des victimes. « Une douleur sans nom » au sein de cette communauté, titre aujourd'hui le Montreal Gazette.

Aux États-Unis, l'eau coule à nouveau au robinet à Jackson

Dans la capitale du Mississippi, des « dizaines de milliers de personnes avaient perdu l'eau courante il y a une semaine, rappelle Mississippi Today, les autorités ont annoncé lundi qu'elles pensaient que tous les habitants de Jackson avaient à nouveau de l'eau ». Selon le gouverneur, la pression a été rétablie et « les réservoirs sont pleins ou se remplissent ». Cette crise « a bouleversé la vie de cette ville de près de 150 000 habitants », rappelle Axios. « Les écoles sont passées à l'enseignement à distance et les entreprises ont été contraintes de fermer ou d'installer des dispositifs coûteux comme des toilettes mobiles ». Sans oublier les longues files d'attente pour obtenir des bouteilles d'eau.

Pourtant, tout n'est pas terminé, puisque la consigne de faire bouillir l'eau est toujours en vigueur ; cela signifie que l'eau du robinet n'est pas potable. Et les autorités avertissent que d'autres problèmes peuvent survenir « à tout moment », car « de nombreuses conduites d'eau vieillissantes dans la ville ne peuvent pas résister à la haute pression ». Le média en ligne ajoute que « certains tuyaux qui font partie intégrante du système ont plus de 100 ans ».

Argentine : les « beliebers » en pleurs

Pour terminer, cette info qui fait la une d’El Dia, en Argentine : des fans de Justin Bieber, ceux qu'on appelle les « beliebers », apparaissent en pleurs devant leur tente installée devant l'Estadio Único. Cela fait plus d'un mois qu'ils campent devant ce stade, dans le froid, en espérant être au plus près de leur idole qui devait y donner deux concerts samedi et dimanche. C’est raté : les concerts ont été annulés en raison de la santé mentale fragile de l'artiste, croit savoir le journal.

Le désespoir des fans est à la hauteur de l’attente : Justin Bieber n'était pas venu en Argentine depuis 2013. Il avait eu à l'époque un accrochage avec un photographe et El Dia explique que sa situation juridique l'empêchait jusqu'ici de remettre un pied dans le pays. Le chanteur, qualifié de diva par le journal argentin, venait de donner un concert au Brésil lorsque la décision a été annoncée. C'est toute sa tournée en Amérique latine qui est annulée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne