Rejet du projet de nouvelle Constitution chilienne: les partisans sont déçus

Au Chili, après le rejet de la proposition de nouvelle Constitution, le dimanche 4 septembre, quelques affrontements ont eu lieu dans la capitale entre des manifestants et la police. Le président Gabriel Boric, quant à lui, s’est réuni le 5 septembre avec les représentants du Congrès leur demandant de donner suite au processus constitutionnel. Ce mardi, il poursuit les discussions avec une partie de la droite qui avait voté contre le nouveau texte. Mais, pour les plus de quatre millions de Chiliens qui avaient voté en faveur de la nouvelle Constitution, la pilule est dure à avaler.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

Deux fois par semaine pendant un an, Érica, 76 ans, s’installait dans le centre de Santiago pour défendre la nouvelle Constitution : « "Je t’ai approuvée, je t’ai élue, je te défends" , c’était notre slogan. On discutait avec les passants et beaucoup n’avaient pas idée de ce qu’était une Constitution. Ce qui se passe au Chili c’est que la dictature nous a rendu ignorants ».

La présidente de l’Assemblée constituante l’avait même surnommée « La mère de la Constitution ». « Je devais lutter pour que mes petits-enfants et mes arrières petits-enfants aient une nouvelle Constitution, soupire Érica. Et nous avons eu ce résultat. »

« Inexplicable »

La voix tremblante, elle raconte qu’elle était dans un bureau de vote lorsqu’elle a compris que la nouvelle Constitution serait rejetée. « Je suis arrivée chez moi et j’ai pleuré, beaucoup pleuré. Le résultat est inexplicable, je n’arrive vraiment pas à comprendre ce qui s’est passé », dit-elle encore.

Mais Érica ne perd pas espoir : « Je vais d’abord me reposer et je vais continuer de travailler pour que la nouvelle Constitution devienne une réalité. Mais une réalité à la manière du peuple et qui réunisse nos demandes : une meilleure éducation, de meilleures retraites et plus de considération pour les personnes âgées ». Elle soutient le président Boric et son initiative de lancer un nouveau processus constitutionnel.

►À lire aussi : Chili: après le «non» à la nouvelle Constitution, les tractations commencent

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne