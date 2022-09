Chili: premier remaniement ministériel depuis l'élection de Gabriel Boric

C'est «un remaniement qui fait mal mais qui est nécessaire», a déclaré le président Boric (notre photo). REUTERS - CHILE PRESIDENCY

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Chili, moins de deux jours après le rejet de la nouvelle Constitution qui a été un coup dur pour le gouvernement, le président Gabriel Boric a opéré, le 6 septembre, son premier remaniement ministériel depuis qu’il a été élu il y a six mois. Un changement nécessaire au vu des résultats du référendum de dimanche et après de nombreuses critiques formulées contre des ministres de la nouvelle génération, proches du président. Gabriel Boric fait donc entrer à des postes clefs deux femmes plus expérimentées, issues de partis traditionnels du centre-gauche, renforçant ainsi sa coalition présidentielle.