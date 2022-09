Environnement: «alerte rouge» pour l'Amazonie

Vue aérienne d'un feu de forêt en Amazonie (image d'illustration). REUTERS/David Mercado

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Nouveau cri d’alarme concernant l’un des poumons de la planète : des dirigeants indigènes réunis mardi 6 septembre à Lima, la capitale péruvienne, ont averti que 26% de l’écosystème de l’Amazonie, un des poumons verts de la planète, était irréversiblement détruit à cause de la déforestation, du narcotrafic et de la contamination. L’Amazonie brûle comme jamais ces derniers jours. Des incendies que n’avait plus connu le Brésil depuis quinze ans.