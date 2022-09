Présidentielle au Brésil: Bolsonaro, le bicentenaire de l’indépendance pour mobiliser les troupes

Qui sera le nouveau président brésilien à partir de janvier prochain ? Dans moins de 4 semaines, les Brésiliens sont appelés aux urnes pour choisir entre l’ancien syndicaliste Ignazio Lula da Silva et le président sortant Jair Bolsonaro. Lula qui a déjà dirigé le pays pendant 8 ans est en tête des sondages. Il devance largement son rival qui compte sur le bicentenaire de l’indépendance ce mercredi 07 septembre pour mobiliser ses troupes.

Jair Bolsonaro, élu à la surprise générale il y a quatre an, a besoin d’un sursaut pour renouveler son exploit de 2018. Pour l’instant, il est crédité d’un peu plus de 30 % d’intentions de vote au premier tour, contre environ 44 % en faveur de son rival de gauche Lula. Pour le politologue Gaspar Estrada, Lula gardera certainement cet avantage car il est peu probable que l’électorat bouge d’ici le 2 octobre, date du premier tour. « C’est une élection singulière car pour la première fois un ancien président affronte un président sortant », explique le politologue Gaspard Estrada. « Les deux personnalités sont très connues et leur électorat très clivé. Le choix des électeurs en faveur de leur candidat s’est fait bien avant le début de la campagne officielle. Ce qui fait que la partie de l’électorat qui peut encore basculer ou n’a pas encore fait son choix est assez réduite ».

Un bicentenaire sous tension

Signe des tensions entre les deux camps, Lula a décidé de ne pas convoquer de contre-manifestation pour ce mercredi, par crainte d’affrontements entre ses partisans et ceux de Jair Bolsonaro. Ce mercredi, la rue appartient aux sympathisants de Bolsonaro, souligne un cadre du Parti des travailleurs dans la presse brésilienne. Grâce aux défilés militaires à Brasilia et à Rio de Janeiro et à des manifestations dans la plupart des grandes villes, le président sortant compte mobiliser massivement ses électeurs. Dans son éditorial de ce mercredi, le journal Folha de Sao Paulo critique vivement cette « usurpation de la fête nationale à des fins électorales ».

L’an dernier, à l’occasion de la fête nationale du 7 Septembre, les partisans de Jair Bolsonaro avaient tenté d’envahir la Cour suprême à Brasilia. Le président d’extrême droite avait déclaré que « seul Dieu pourrait le démettre de ses fonctions », alimentant ainsi les craintes qu’il puisse ne pas reconnaitre le résultat des élections. Il y a quelques jours encore, Jair Bolsonaro s’en est pris à nouveau à la Cour suprême. Il a traité son président de « vagabond », parce qu’il a ouvert une enquête contre des hommes d’affaires « bolsonaristes » qui défendaient dans un groupe Whatsapp la nécessité d’un coup d’État si leur candidat perdait les élections.

Critique de la justice et du système électoral

Semer le doute sur la fiabilité du scrutin, c’est effectivement une partie de la stratégie du président sortant. Une autre partie consiste à se présenter comme celui qui défend les plus démunis, en soulignant qu’il a augmenté les aides sociales, ce qui est vrai. Mais ce discours ne prend pas vraiment, car le thème de la pauvreté, de l’accès à l’emploi et à l’éducation est déjà incarné par son rival, l’ancien syndicaliste. « Mon rêve, c’est que le peuple brésilien puisse avoir accès à l’université et construire le pays qu’on souhaite avoir : un pays grand et riche. J’aimerais que les jeunes puissent étudier et faire du Brésil un pays compétitif par rapport à d’autres nations », a déclaré Lula il y a quelques jours lors d’un discours dans le nord-est, région la plus pauvre du pays. « Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2002, il y avait 3 millions et demi d’étudiants. A la fin de notre gouvernement, ils étaient 8 millions. Mais moi je veux 20, 30 millions d’étudiants, plus il y en aura, mieux c’est ».

La stratégie de Lula

Cet extrait résume assez bien la stratégie électorale de Lula qui joue la carte « avec moi, c’était mieux », et met en avant la politique menée sous ses deux mandats précédents. « Il fait campagne sur son bilan économique et social qui est positif, en disant : voilà je l’ai fait une fois, je le ferai une deuxième fois mais plus vite et mieux », explique Gaspar Estrada.

Pour l’élection présidentielle, cette stratégie semble donc fonctionner mais d’après les sondages, le parti des travailleurs et ses alliés n’auront pas de majorité au Congrès, qui sera aussi en partie renouvelé. En cas de victoire, Lula devra donc négocier avec le puissant groupe du centre droit, qui, jusqu’à présent, soutient le président d’extrême droite Jair Bolsonaro.

