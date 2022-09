Chili: les étudiants se mobilisent après le rejet de la nouvelle Constitution

Avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

Quelques centaines de jeunes étaient réunis dans le centre de la capitale. Pour le « droit à l’éducation », c’est ce qui est écrit sur une grande banderole que Mikal a déployée. Elle étudie le chant en dernière année à l’Université.

En effet, dans le nouveau texte, l’éducation était garantie à travers de nombreux droits.

On n’est pas d’accord avec le résultat, mais on le reconnait, car ça a été un processus démocratique. Et depuis plusieurs jours, on se mobilise pour réclamer une autre Constitution. Car le peuple s’est exprimé «en faveur » d’une nouvelle constitution lors du référendum d’octobre 2020, et qu’elle soit écrite par une assemblée élue.