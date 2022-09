Cuba et les Etats-Unis reprennent leurs discussions sur le dossier migratoire

Les garde-frontières cubains et américains se sont réunis pendant deux jours à La Havane pour stimuler la coopération en matière de lutte contre les trafics et l'émigration clandestine.

C'est le ministère cubain de l'Intérieur qui a annoncé cette réunion des services de garde-frontières des deux pays, jeudi et vendredi. Une rencontre « technique » consacrée à l'immigration clandestine, au sauvetage en mer, aux trafics de personnes et de drogue

La réunion s'est déroulée dans un climat « respectueux et professionnel » selon le Minint, le ministère cubain de l'Intérieur.

Efectuaron encuentro técnico Tropas Guardafronteras de #Cuba y Servicio de Guardacostas de EEUU los días 8 y 9 en La Habana, con el objetivo de incrementar la cooperación operacional en enfrentamiento al tráfico ilícito de migrantes, de drogas y las salidas ilegales del país. pic.twitter.com/UaWzHEDEyG — MININT_CUBA (@minint_cuba) September 9, 2022

Cuba est confrontée à une vague d'émigration : plus de 177.000 personnes sont entrées aux États-Unis par la frontière mexicaine entre octobre 2021 et juillet 2022, selon les autorités nord-américaines. Et l'exode maritime connaît de nouveau une forte expansion : 5.421 balseros, ces migrants qui embarquent sur des bateaux de fortune, qui ont été ramenés sur l'île pendant la même période, selon les garde-côtes cubains, la plupart pendant les mois d'été.

C'est le chiffre le plus important depuis la grave crise migratoire de 1994 quand 35 000 personnes avaient émigré. Les candidats au départ embarquent notamment de cette petite plage à quelque 30 kms de La Havane que les Cubains ont ironiquement appelée « Le Terminal 3 ». La grave crise économique que connaît l'île et les pénuries qui se multiplient expliquent notamment cette vague de départs.

"Balseros" cubains, archive d'août 1994. AFP/ ADALBERTO ROQUE

L'ambassade des Etats-Unis à Cuba a annoncé la semaine passée augmenter ses moyens de lutte contre l'émigration clandestine par mer, notamment en multipliant les patrouilles.

La migración marítima ilegal es siempre peligrosa y muy a menudo mortal. Nuestra máxima prioridad es evitar la pérdida innecesaria de vidas. Estamos aumentando nuestras patrullas por tierra, aire y mar, de día y de noche.https://t.co/TBC6FLNPoJ — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) September 6, 2022

« Les personnes qui tentent d'entrer illégalement par mer aux États-Unis et sont arrêtées, doivent s'attendre à être ramenées dans leur pays d'origine ou de départ », ont averti les autorités américaines. Selon La Havane, 4.162 Cubains ont été rapatriés des États-Unis depuis le début de l'année en vertu des accords migratoires de 1994-1995. Cuba et les États-Unis ont repris en mai 2022 leurs réunions sur les questions migratoires. Le consulat américain a alors rouvert. Des discussions lancées en 1994, mais qui avaient été suspendues pendant les quatre années de la présidence Trump.

(avec agences)

