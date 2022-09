Canada: le populiste Pierre Poilievre élu nouveau chef des Conservateurs

Près d'un an après leur échec aux législatives, les Conservateurs canadiens ont élu samedi 10 septembre leur nouveau chef, le populiste Pierre Poilievre qui s'est largement imposé face à ses adversaires pour prendre la tête de l'opposition à Justin Trudeau.

Pierre Poilievre a obtenu plus de 68,15% des voix dès le premier tour, loin devant son principal concurrent, l'ancien Premier ministre du Québec Jean Charest (16,07%).

« En nous attaquant à l'inflation, nous vous rendrons le contrôle de votre argent et de votre vie », a promis M. Poilievre dans un discours aux militants du parti réunis dans la capitale canadienne, à Ottawa. Il a aussi critiqué le coût du gouvernement libéral de Justin Trudeau, qui est « le plus cher de notre histoire » et promis des baisses d'impôts.

« Le travail commence ce soir pour remplacer ce vieux gouvernement qui coûte plus cher et vous apporte moins avec un nouveau gouvernement qui vous place en premier : votre chèque de paie, votre retraite, votre maison, votre pays », a-t-il poursuivi.

Pierre Poilievre, originaire de Calgary (Alberta, ouest) s'est illustré l'hiver dernier en se posant comme un fervent défenseur du mouvement des camionneurs qui a secoué le pays en faisant le siège des institutions pendant trois semaines à Ottawa, notamment pour demander la levée des restrictions sanitaires.

Le nouveau chef de l'opposition a auparavant été ministre sous le gouvernement de Stephen Harper et élu député à sept reprises.

Félicitations, @PierrePoilievre, pour votre élection à titre de chef du Parti conservateur, ce soir. Nous, parlementaires, devons travailler tous ensemble afin d’obtenir des résultats pour les gens de tout le pays. Les Canadiens n’attendent – et ne méritent – rien de moins. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 11, 2022

Dans la foulée des résultats, le Premier ministre Justin Trudeau a félicité Pierre Poilievre pour son élection. « Nous, parlementaires, devons travailler tous ensemble afin d'obtenir des résultats pour les gens de tout le pays. Les Canadiens n'attendent - et ne méritent - rien de moins », a déclaré M. Trudeau sur Twitter.

