À la Une: en Colombie, un dirigeant syndical du secteur pétrolier assassiné

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Sibares Lamprea a été tué samedi 10 septembre « alors qu’il sortait de l’enterrement de son père », précise en titre El Tiempo, « par des hommes montés sur une moto », rappelle El Espectador. Il faisait partie du syndicat USO, le plus grand syndicat du secteur pétrolier dans le pays. À Barrancabermeja, dans le nord du pays, où il a été assassiné, une réunion extraordinaire du conseil de sécurité s’est tenue ce dimanche pour « étudier tout ce qui pourrait menacer le travail des syndicats », rapporte Semana.

Selon l’ONG Indepaz, « cette année, pas moins de 126 leaders sociaux et militants des droits de l’homme ont été assassinés dans la spirale de violence qui a suivi la signature des accords de paix de 2016 avec les Farc », rapporte El Espectador. Le syndicat USO demande d’ailleurs, dans un communiqué repris par El Tiempo, que les autorités enquêtent sur le meurtre, mais aussi « établissent un plan d’action qui s’oppose avec force à toutes les attaques qui visent les leaders sociaux sur le territoire national et qui, semble-t-il, augmentent partout ».

Incendies en Bolivie

Comme chaque année, ces incendies ont été allumés pour élargir les surfaces agricoles. Sont touchés, précise Los Tiempos, les départements de Santa Cruz, dans le centre, Beni dans le nord, Tarija et Chuquisaca dans le sud. Vingt-quatre incendies sont encore actifs, dont 17 dans la région de Santa Cruz. Près de 855 000 hectares ont été détruits, c’est quasiment le triple d’il y a trois semaines, déplore Correo Del Sur.

Selon El Diario, à cause de la fumée très dense, les voyages en avion ont été suspendus dans deux départements. Quelque 980 pompiers et 14 unités militaires luttent contre les flammes dans quatre départements, précise, dans La Razon, le vice-ministre de la Défense civile. Juan Carlos Calvimontes note quand même, remarque Los Tiempos, une réduction du nombre des incendies, qui l’an dernier avaient détruit 4,2 millions hectares. L’objectif pour Juan Carlos Calvimontes est de ne pas dépasser cette année le million d’hectares détruits.

Aux États-Unis, la préparation des élections compliquée par les trumpistes

Aux États-Unis, les élections de mi-mandat vont avoir lieu comme prévu le 8 novembre. Mais selon le Washington Post, les partisans de Donald Trump mettent des bâtons dans les roues des organisateurs en les inondant de demandes de documents en rapport avec la présidentielle de 2020. Le journal parle d’une campagne coordonnée sur tout le territoire : la Caroline du Nord a ainsi reçu des centaines de demandes, qui sont toutes arrivées le même jour.

Certaines sont parfois rédigées exactement de la même manière. Des organisateurs sont forcés de consacrer « des jours entiers pour répondre » à ces demandes, comme la loi les y oblige, alors qu’ils ont déjà fort à faire avec l’organisation des élections de mi-mandat – entre la localisation des futurs bureaux de vote, l’envoi des procurations et la préparation aux votes en avance du mois d’octobre.

Selon les responsables, « le système est détourné par des gens qui ne cherchent pas des informations, mais essaient plutôt de créer le chaos à l’approche des élections », en rendant « plus difficile leur bon déroulement et en donnant aux critiques de nouveaux moyens d’attaquer l’intégrité des élections ». Selon le journal, bon nombre de ceux qui demandent des documents « affirment qu’ils font ce que leur ont demandé plusieurs alliés de Donald Trump », alliés pour qui l’élection de 2020 a été volée.

Aux États-Unis, la pauvreté infantile divisée par deux en trente ans

Le New York Times révèle que depuis 1993, la pauvreté infantile a baissé de 59%. Pendant plus d’une génération, le taux de pauvreté infantile du pays était plus important que celui des autres nations riches, laissant des millions de jeunes sans nourriture et sans toit. Mais sans que le public ne s’en rende compte, entre 1993 et 2019, ce taux a chuté de près de 60%, et pour tout le monde, souligne le journal : Blancs, Noirs, Hispaniques, Asiatiques, vivant avec un seul parent ou deux.

La raison, selon les analystes : un taux de chômage plus bas, davantage de femmes célibataires qui travaillent, une augmentation des salaires minimums. Mais surtout, l’augmentation de l’aide gouvernementale, particulièrement celle aux familles qui travaillent. Le New York Times remarque quand même que les États-Unis comptent toujours plus de pauvreté infantile que beaucoup d’autres pays de niveau comparable.

Haïti « en mode électorale » avant la fin de l’année ?

En Haïti, le Premier ministre Ariel Henri s’est adressé à la population hier soir, après cinq heures de retard sur l’horaire prévu, remarque Rezo Nodwès. Le Premier ministre « a pris entre autres l’engagement de mettre le pays en mode électoral avant la fin de l’année 2022 », note Haïti Libre, citant Ariel Henri : « Ceux qui ont peur des élections doivent savoir qu’ils n’ont aucune chance de parvenir à la direction de notre pays. » Les élections prévues ces dernières années ont été constamment repoussées.

Le site d’information note une autre annonce, alors que les manifestations contre la vie chère, l’insécurité et la pénurie de carburant continuent : le lancement de « programmes d’apaisement social » pour lesquels trois milliards de gourdes vont être mobilisées. Rezo Nodwès parle d’un discours « qui se révèle totalement de l’utopie ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne