À la Une: 17 personnes tuées en trois jours en Colombie

Revue de presse des Amériques

C’est une nouvelle illustration de la violence qui touche la Colombie : malgré les appels à la paix du président Gustavo Petro, 17 personnes y ont été tuées en trois jours. Semana raconte comment un enseignant, sa femme et ses deux enfants, dont un mineur, ont été tués dimanche matin dans leur maison de Landazuri, dans le département de Santander. Une employée de la famille a réussi à s’échapper et à donner l’alerte. S’en est suivi une chasse à l’homme : des habitants de la commune et des localités voisines ont décidé « de se faire justice eux-mêmes ». Quatre auteurs présumés, tous vénézuéliens, ont été arrêtés et lynchés, explique Semana. Un autre homme est porté disparu. Selon les habitants, il a également été tué, mais son corps n’a pas été retrouvé.

Quasiment au même moment, lundi matin à Baranquilla, six personnes ont été abattues alors qu’elles prenaient un verre dans un bar. Il s’agirait là d’un règlement de compte entre deux gangs qui terrorisent la plus grande ville des Caraïbes colombiennes. À ces deux tueries, il faut ajouter la mort de leaders sociaux en zone rurale dans le nord-est du pays ce week-end.

Chronique glaçante de la violence ordinaire en Colombie

« Les massacres en Colombie ne s’arrêtent pas », commente El Pais, à Cali. Depuis le 7 août, « au cours du seul premier mois du gouvernement du président Gustavo Petro, 15 massacres ont été enregistrés dans le pays ». Le journal cite les autorités pour qui « le Clan du Golfe, les dissidents des FARC et l’ELN sont les principaux responsables. » « Un autre massacre, pour la même réponse ? », titre El Heraldo.

Dans son édito sur la tuerie de Baranquilla, le journal déplore les déclarations à l’emporte-pièce des autorités parachutées sur les lieux. « Quelle est la politique de sécurité urbaine du nouveau gouvernement ? », demande aussi El Heraldo. « Cette situation échappe au contrôle local depuis un certain temps déjà. Nous avons donc besoin d’un soutien, mais d’un soutien réel, au niveau national. »

Augmentation du prix de l’essence

En parallèle, la Colombie a annoncé – comme Haïti – une hausse des prix du carburant. « Décision douloureuse, mais inévitable » au regard des finances publiques, écrit l’éditorialiste d'El Tiempo. La Colombie est aujourd’hui l’un des pays d’Amérique latine où le prix du gallon d’essence est le moins cher grâce aux subventions de l’État. Mais ces subventions ont créé un « gigantesque trou fiscal ». « Le maintien de ce “coussin” est devenu une situation insoutenable », affirme le quotidien conservateur.

Si cette annonce a surpris, c’est que la mesure est prise par le gouvernement de Gustavo Petro. Elle a « fait ressurgir des tweets du passé dans lesquels ce dernier rejetait la hausse du prix du carburant », indique El Universal. « Le gouvernement voit combien il est difficile de passer de l’opposition et de la critique à la prise du pouvoir », remarque El Colombiano. Pour El Universal, cette mesure va frapper durement les Colombiens au portefeuille. Même si l’augmentation sera progressive, les experts du secteur estiment qu’il faudrait doubler le prix du gallon pour être au niveau du marché. « Les dirigeants des syndicats de taxis et de mototaxis réagissent déjà en affirmant que leurs tarifs vont augmenter », ajoute le quotidien.

L’or blanc mexicain

C’est la Une du Diario de Yucatan. Du lithium – métal utilisé dans la production de batteries pour les voitures, les téléphones portables, les ordinateurs – a été découvert en grandes quantités dans le cratère de Chicxulub, à des profondeurs qui rendent pour l’instant son exploitation difficile. Le lithium est aussi présent ailleurs au Mexique. Lundi, le président Andres Manuel Lopez Obrador a rappelé, devant le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qu’il voulait faire de l’État de Sonora, dans le nord, un leader dans la production de ce minerai.

Le pays a nationalisé l’industrie au mois de mai et s’est doté récemment d’une structure pour la chapeauter. Pour un spécialiste du lithium interrogé par W Radio, nationaliser est une très bonne initiative en théorie. Reste à savoir comment l’exploiter. « Si au lieu d’une entreprise étrangère, c’est une entreprise publique qui déplace les communautés, les laisse sans eau et détruit l’environnement (...) ce que nous faisons, c’est simplement changer le visage de celui qui incarne cette violence », estime-t-il.

