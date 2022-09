États-Unis: 15 000 infirmières en grève de trois jours dans le nord du pays

Des infirmières manifestent aux États-Unis, le 15 juillet 2020. (Image d'illustration) REUTERS/Octavio Jones

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Quelque 15 000 infirmières et infirmiers de 16 hôpitaux du Minnesota et du Wisconsin ont cessé le travail à partir de lundi, et ce jusqu’à jeudi matin. Les grévistes réclament de meilleurs salaires et plus de moyens humains dans les hôpitaux.