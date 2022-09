Le Premier ministre haïtien annonce un ajustement des prix du carburant

Une femme vend de l'essence dans des bidons en plastique dans une rue de Port-au-Prince, Haïti, le jeudi 14 juillet 2022. © Odelyn Joseph/AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, a annoncé en ce début de semaine un ajustement des prix du carburant. Jusqu'à présent, l'essence, diesel et gazoline sont largement subventionnés par l'État. Mais celui-ci n'en a plus les moyens. Cette annonce ravive la colère des Haïtiens qui manifestent depuis plusieurs semaines déjà contre l'insécurité, la vie chère et, justement, les pénuries récurrentes de carburant dans les stations de service à travers le pays.