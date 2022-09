Reportage

États-Unis: racisme systémique et crise de l’eau à Jackson, dans le Mississippi

Distribution d'eau potable à Jackson, dans le Mississippi, le vendredi 2 septembre 2022, au stade Smith Wills. AP - Rogelio V. Solis

Cela se passe dans le pays le plus riche de la planète, les États-Unis. À Jackson, capitale du Mississippi, la mairie impose depuis juillet à ses 150 000 habitants, dont 82% sont des Afro-Américains, de faire bouillir l’eau avant de l’utiliser. Contaminée par de nombreuses bactéries, elle est impropre à la consommation. En cause : des canalisations et une usine de traitement hors d’âge et mal entretenues. Pour beaucoup, cette crise puise ses racines dans le passé ségrégationniste du sud des États-Unis.