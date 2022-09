Débat sur l'avortement: les républicains américains sont divisés

Le sénateur américain Lindsey Graham, lors d'une conférence de presse pour discuter de l'introduction de la loi Protecting Pain-Capable Unborn Children from Late-Term Abortions Act, le 13 septembre 2022 à Washington. AP - Mariam Zuhaib

La question de l’avortement constitue un enjeu récurrent dans le débat politique depuis des décennies aux États-Unis, et encore plus à moins de deux mois des élections de mi-mandat cette année. Et les républicains peinent à trouver le bon ton.