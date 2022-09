À la Une: le Venezuela veut retrouver son rôle de puissance pétrolière

REVUE DE PRESSE DES AMÉRIQUES

Mercredi, lors de la visite du secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole à Caracas, le président Nicolas Maduro a assuré que son gouvernement avait « considérablement redressé l'industrie pétrolière », alors que, comme le fait remarquer le quotidien El Nacional, « la production pétrolière était tombée à des niveaux historiquement bas après des années de désinvestissement et de manque d'entretien des infrastructures ». Toujours, selon le journal, le Venezuela produit aujourd'hui « 700 000 barils par jour contre une production quotidienne de 2,3 millions en 2002 ».

Mais, comme le souligne l'éditorialiste d'El Universal, « l'interruption par la Russie de l'approvisionnement énergétique des pays occidentaux ouvre une nouvelle perspective pour le pétrole vénézuélien qui pourrait devenir l'un des principaux fournisseurs de ces pays ». C'est aussi l’avis de Nicolas Maduro : « Le Venezuela est prêt et préparé à remplir son rôle et à approvisionner, de manière stable est sûre, le marché en pétrole et en gaz dont l'économie mondiale a besoin », a déclaré le président vénézuélien. « Nous sommes prêts à accélérer progressivement la production de pétrole et à développer et à augmenter la production de produits raffinés. »

Mais Nicolas Maduro est aussi un proche allié de Vladimir Poutine. Et c'est ainsi, écrit le journal en ligne Tal Cual, que Nicolas Maduro « critique vertement les sanctions de la communauté internationale contre la Russie » tout en voulant profiter de la fenêtre diplomatique et économique qu'ouvre cette crise pour le Venezuela. De son côté, le secrétaire général de l’Opep s'est dit convaincu que « le Venezuela jouera un rôle clé dans la satisfaction de la demande énergétique mondiale. Une demande qui augmentera considérablement au cours des deux prochaines décennies », rapporte le journal Efecto Cocuyo.

Colombie : Gustavo Petro annonce un dialogue régional

En Colombie, le nouveau président de gauche a tenu hier son premier discours à la nation. Trente jours après son arrivée au pouvoir, « Gustavo Petro a annoncé ce mercredi le lancement d'un grand dialogue régional », titre El Tiempo. Et il a invité « chaque citoyenne et chaque citoyen à y participer ». Tous les membres de son gouvernement se déplaceront dans 50 zones stratégiques du territoire national pour écouter les Colombiennes et Colombiens. « À partir d'aujourd'hui, c'est vous qui avez la parole et nous sommes là pour vous écouter », a promis Gustavo Petro.

L'objectif de ce dialogue dans les régions colombiennes, c'est la rédaction d’un grand plan national de développement qui, selon les vœux du chef de l'État, se traduira par une loi qui servira de feuille de route à son gouvernement. Un projet qualifié de « très ambitieux » par l’hebdomadaire Semana. El Pais estime que le projet de « décentralisation à la Gustavo Petro rappelle celui de l'ex-président conservateur Álvaro Uribe, son grand ennemi politique. En son temps, Uribe avait créé les conseils communautaires qui l'ont rendu très populaire. Chaque week-end, il se rendait dans une région différente du pays avec ses fonctionnaires », rappelle le journal. Mais la décentralisation tant attendue ne s'est jamais concrétisée pour autant.

Chili : après le non au référendum sur la nouvelle Constitution, le processus pour sortir de l'impasse piétine

« Une nouvelle réunion qui devrait se tenir ce jeudi avec tous les partis politiques élus au parlement chilien a été reportée » annonce La Tercera qui poursuit : « La veille, les partis de centre-droit regroupés au sein de la coalition Chile Vamos avaient décidé de se retirer de la réunion et avaient exigé que le gouvernement ne participe pas au dialogue. » Or les présidents des deux chambres du Parlement chilien estiment que seul une négociation entre tous les partis élus au Congrès permettra de décider d'un nouveau processus constitutionnel. La rencontre a donc été reportée à la semaine prochaine pour « recréer un climat de confiance entre tous les participants ».

