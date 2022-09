Ukraine: pour Joe Biden, l’utilisation d’armes nucléaires par la Russie aura «des conséquences»

Le président américain Joe Biden a promis une réponse «conséquente» en cas d'utilisation d'armes chimiques ou nucléaires en Ukraine par la Russie. Ici, lors d'un discours le 1er septembre 2022 en Philadelphie. © Evan Vucci / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Russie se trouve dans une situation de plus en plus délicate sur le plan diplomatique au sujet de la guerre en Ukraine, tout comme son armée sur le terrain. Le président russe, Vladimir Poutine, qui cherchait des appuis solides au sommet de Samarcande, en Ouzbékistan, s’est retrouvé face à la Chine et l’Inde exprimant leur prudence et leurs réserves. Le président américain Joe Biden a, quant à lui, durement mis en garde le Kremlin contre l’utilisation d’armes chimiques ou nucléaires.