Haïti: le Premier ministre Ariel Henry sort du silence après une semaine d'émeutes

Après une semaine de manifestations, d'émeutes violentes et de pillages généralisés en Haïti, le Premier ministre par intérim est finalement sorti de son silence. Le dimanche 18 septembre au soir, Ariel Henry a tenu un discours télévisé. Mais ceux qui s'attendaient à ce que le chef du gouvernement revienne sur sa décision controversée d'augmenter fortement les prix du carburant ont été déçus.

Après une semaine de chaos en Haïti, le Premier ministre s'est finalement adressé à ses concitoyens. « Devant l’évolution de la situation, je vous demande à tous de vous calmer. Ensemble, nous pouvons résoudre tous les problèmes. Je comprends votre frustration. Je veux dire à ceux qui ont perdu des biens qu'ils ont mis toute une vie à construire : je partage votre douleur », a-t-il déclaré.

Pour Ariel Henry, les manifestations, pillages et violences de ces derniers jours n'ont rien à voir avec la colère de la population, mais sont commandités. « Nous avons pris plusieurs mesures qui concernent la douane haïtienne. Ces mesures doivent permettre à l’État de mieux contrôler ce qui rentre dans le pays, de limiter le trafic d’armes et de drogue et d’augmenter les recettes. Mais il y a des personnes qui sont très mécontents de ces mesures. Ce sont elles qui sont derrière le mouvement dans les rues. Qu'elles soient en Haïti ou à l'étranger, on les a déjà identifiées », a-t-il dit.

Appel à lever les barricades

Le Premier ministre demande à la population d'aider la police à lever les barricades qui bloquent les principaux axes routiers à travers le pays. « L'État travaille toute la journée pour débloquer les principaux axes routiers pour que la vie puisse reprendre son cours normal. Votre aide à vous tous est indispensable. Débloquez les rues dans tous vos quartiers et empêchez que d'autres reconstruisent des barricades !, a-t-il aussi dit. Parce que des femmes enceintes doivent se rendre à l'hôpital, des malades ont besoin d'aller se faire soigner, des marchandes doivent pouvoir vendre leurs marchandises dans les rues. Et les camions doivent pouvoir emprunter les routes pour distribuer du carburant dans toutes les provinces du pays ».

