À la Une: le secrétaire général de l’ONU appelle à rétablir la sécurité en Haïti

« On a eu plusieurs réunions du Conseil de sécurité, et je suis convaincu qu’il faut absolument réintroduire une sécurité sérieusement, et la proposition que j’ai mise sur la table, c’est qu’il faut vraiment un programme international d’appui à la formation et à l’équipement de la police », a déclaré António Guterres dans un entretien accordé à RFI et France 24 à l’occasion de la 77e Assemblée générale des Nations unies qui se tient cette semaine à New York.

Le secrétaire général de l’ONU poursuit que « dans cette perspective, il faudra avoir une force robuste capable de mettre fin à l’action des gangs. Et je crois qu’en Haïti, dans cette transition de formation et d’équipements d’une police qui pour le moment est inefficace, il faudrait avoir une force qui puisse vraiment mettre de l’ordre vis-à-vis d’une ville et aussi le pays complètement contrôlé par des gangs. »

Selon sa porte-parole adjointe, contactée par RFI, António Guterres faisait là référence au processus adopté par le Conseil de sécurité le 15 juillet 2022. Dans la résolution 2645, il est demandé au secrétaire général de l’ONU de consulter le gouvernement haïtien d’un côté, et « d’autres pays et les organisations régionales » de l’autre. L’objectif de ces consultations, c’est d’évaluer « les options possibles pour un soutien renforcé en matière de sécurité aux efforts de la PNH » afin de lutter contre les gangs. Se pose la question de savoir quelle forme pourrait prendre ce « soutien renforcé ». On devrait en savoir davantage au plus tard le 15 octobre, date à laquelle le Conseil de sécurité attend un rapport écrit à ce sujet.

L’administration Biden ne veut pas entendre parler de l’envoi d’une quelconque force armée en Haïti

C’est ce qu’a déclaré ce lundi l’un des principaux conseillers de Joe Biden en matière de sécurité nationale. Juan Gonzalez, cité par Miami Herald, avoue que « personne, y compris les Haïtiens, ne veut le retour d’une force de maintien de la paix des Nations unies ». Et il précise que les États-Unis ne proposeront pas de solution de court terme aux problèmes d’Haïti.

Le Nouvelliste rappelle qu’« il y a presque un an, lors d’une réunion internationale sur la sécurité en Haïti, un basket fund (un fonds international spécifique, NDLR) a été créé pour renforcer la police nationale d’Haïti. Les donateurs ne se sont pas bousculés aux portillons. Et le gouvernement haïtien a multiplié les appels aux partenaires étrangers pour qu’ils facilitent l’acquisition d’équipements pour la PNH, sans succès jusqu’à présent. »

Inondations monstres et glissements de terrain : Fiona laisse derrière elle un sillage de destruction

« Fiona est désormais un ouragan de catégorie 3 et devient ainsi le plus important de la saison cyclonique cette année », annonce le Orlando Sentinel. En République dominicaine, son passage a fait un mort. Plus de 12 000 Dominicains ont dû quitter leur foyer, rapporte Listin Diario. Sur Porto Rico, la situation est encore plus grave : « Les premières images aériennes prises lundi font froid dans le dos », écrit El Nuevo Dia.

« L’île n’est plus qu’un immense marécage, avec de vastes régions recouvertes par des eaux troubles. » « De plus, Fiona s’est abattue sur un réseau d’électricité que des experts jugent aussi fragile qu’un château de cartes et qui n’a pas été modernisé après le dernier ouragan meurtrier, Maria, il y a cinq ans », souligne le Washington Post. « Résultat : les Porto Ricains se trouvent aujourd’hui sans électricité et sans eau potable. » Fiona poursuit sa route vers les îles Turques et Caïques. Les Bahamas sont également en alerte.

Séisme au Mexique

Le Mexique a été frappé hier par un puissant séisme de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter. Si le tremblement de terre n’a fait qu’un mort et des dégâts mineurs, le choc est pourtant immense au sein de la population. Et pour cause : c’est la troisième fois que le pays subit un séisme un 19 septembre. La première fois, c’était en 1985 et la deuxième fois il y a cinq ans, en 2017. « Ah non ! Encore une fois ! », s’exclame en Une El Sol de Mexico, qui raconte la panique des habitants de la capitale.

Une panique d’autant plus forte que « tous les 19 septembre, le pays organise des simulations de séisme avec un système d’alarme », souligne Milenio. « Les Mexicains venaient juste de faire cet exercice quand les sirènes ont encore une fois retenti, cette fois pour de vrai. »

États-Unis : un shérif texan ouvre une enquête criminelle contre le gouverneur républicain de Floride

Ron DeSantis avait affrété deux vols pour envoyer des migrants recrutés à San Antonio au Texas vers le lieu de vacances huppé de Martha’s Vineyard dans le Massachusetts, un bastion des démocrates, rappelle le Texas Tribune. Le shérif du comté de Bexar a ouvert une enquête criminelle pour savoir si les républicains ont exploité des migrants vulnérables pour marquer des points politiques. Des défenseurs des droits de l’homme ont accusé les républicains d’avoir attiré les migrants au Texas avec de fausses promesses d’emplois et de logement.

