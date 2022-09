Émeutes en Haïti: vives réactions de la population après l’intervention du Premier ministre

Barricade à Port-au-Prince, en Haïti, pour protester contre la hausse de l'essence et demander la démission du Premier ministre, Ariel Henry. AP - Odelyn Joseph

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après les mouvements de protestation qui ont viré aux scènes de pillages et de vandalisme sur tout le territoire le week-end dernier, le Premier ministre haïtien appelle au calme. Dimanche 18 septembre, Ariel Henry s’est adressé à la population haïtienne lui demandant de garder son calme et de protéger les biens des autres et les institutions du pays. Des citoyens l’accusent de « jeter de l’huile sur le feu ».