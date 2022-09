À la Une: les blocages se poursuivent et les Haïtiens manquent de tout

Revue de presse des Amériques

En Haïti, de nouveaux pillages sont signalés dans différentes villes du pays. Après les entrepôts, c’est au tour d’une des résidences de l’ONG Acted d’être pillées à Jérémie, en Haïti, explique Le Nouvelliste. Ailleurs, « la situation reste tendue dans diverses communes du département des Nippes », ajoute ZoomHaitiNews. En parallèle, les manifestations se poursuivent dans tout le pays. Mardi 20 septembre, dans le département du Centre, Le Nouvelliste rapporte que « plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues de Hinche et de Mirebalais, pour réclamer, entre autres, le départ du Premier ministre (...), le retrait de l’augmentation des prix des produits pétroliers et la lutte contre l’insécurité alimentaire. »

Le journal haïtien rappelle que depuis une semaine, « pas une nuit sans des tirs nourris et de coups de gaz lacrymogènes dans le centre-ville de Hinche et de ses communes périphériques ». Le Nouvelliste y voit un moyen de « créer une situation de panique et de tension dans l’objectif de faire échec au mouvement de protestation de la population contre ses prédateurs ».

Les médias, comme tous les autres secteurs, sont paralysés

Les produits essentiels commencent à manquer, explique Alterpresse, car « les routes et artères sont barricadées sur tout le territoire national ». L’eau courante et l’eau potable d’abord, mais aussi « pain, farine, huile, gaz propane, charbon de bois ». « Depuis plus d’une semaine, toutes les activités sont globalement paralysées », résume le groupe haïtien indépendant. Les médias aussi : « Non seulement leurs équipes ne peuvent pas se rendre » au travail, mais ces médias sont aussi « privés de courant électrique public depuis plusieurs mois ».

Quant à la rentrée des classes, déjà repoussée au 3 octobre, elle « semble encore compromise », poursuit le média haïtien. D’autant plus qu’une « trentaine d’établissements scolaires, dont 16 dans le département de l’Artibonite, ont été saccagés ». Sur Twitter, le journaliste John-Becker Jean relaie aussi un appel à l’aide pour les détenus : aux Gonaïves, « les prisonniers sont confrontés depuis plusieurs jours à un manque de nourriture. Selon les responsables, les mouvements de protestation (...) empêchent Port-au-Prince de ravitailler la prison ».

Venezuela : des crimes contre l’humanité sur ordre du président ?

C’est à la Une de la presse vénézuélienne d’opposition, notamment d'El Nacional. Un rapport compilé par des experts de l’ONU affirme que les services de renseignement du Venezuela commettent des crimes contre l’humanité pour réprimer l’opposition sur des ordres venus du sommet du régime. Selon les Nations unies, ces ordres viendraient directement de Nicolás Maduro et « dans le cas du Sebin, également de Diosdado Cabello, son premier vice-président ». « Bien que les cas signalés remontent surtout à 2017, 2018 et 2019 », ces crimes « se poursuivent à ce jour, en maintenant les mêmes structures, schémas et pratiques », poursuit le rapport. Il pourrait, selon une ONG citée par El Nacional, donner matière à une enquête de la Cour pénale internationale.

Floride : une action collective contre le gouverneur DeSantis

Mardi, une enquête a été ouverte contre le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis. Ce mercredi, nouvel épisode avec un dépôt de plainte : l’association Lawyers for Civil Rights, basée à Boston, a annoncé avoir entrepris une action collective contre le gouverneur de Floride et d’autres hauts responsables. Ces derniers auraient, rappelle le Boston Globe, affrété deux vols pour envoyer des migrants présents au Texas vers un lieu de vacances huppé dans le Massachusetts, un bastion démocrate. Là-bas, selon la plainte, ces migrants se sont retrouvés « sans abri ni ressources ». Le Texas Tribune souligne que « l’action en justice fait état d’un système élaboré dans lequel des personnes », notamment une jeune femme nommée Perla, « attiraient les migrants en leur offrant des chambres d’hôtel, des cartes-cadeaux McDonald’s, des centaines de dollars en espèces et de fausses informations sur leur destination finale ».

Dans ces deux vols charters se trouvaient 50 migrants originaires du Venezuela, souligne El Nacional. Ils avaient été approchés dans les environs d’un centre d’aide aux migrants de San Antonio, proche de la frontière de Del Rio qui connaît un « afflux record de demandeurs d’asile vénézuéliens », écrit Houston Chronicle. « Rien qu’au mois d’août, plus de 25 000 Vénézuéliens ont été arrêtés lors du passage de la frontière américaine avec le Mexique, dont plus de 18 000 entre Del Rio et Eagle Pass », note le journal texan.

Ce point de passage, d’habitude très peu fréquenté, a dépassé au cours des trois derniers mois « tous les autres postes frontaliers américains le long de la frontière avec le Mexique ». « La Floride a engagé 12 millions de dollars dans ce programme de relocalisation des migrants », ajoute le Texas Tribune, « même si les migrants concernés se trouvaient au Texas, et non en Floride ».

