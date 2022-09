Reportage

Haïti: à Port-au-Prince, des produits de première nécessité se font rares sur les marchés

A Port-au-Prince, la tension liée à l’augmentation des prix de l’essence fait grimper les prix des produits de première nécessité alors que certains d’entre eux se font rares sur le marché. RFI/Assétou Samaké

À Port-au-Prince, la tension liée à l’augmentation des prix de l’essence fait grimper les prix des produits de première nécessité alors que certains d’entre eux se font rares sur le marché. Il devient de plus en plus difficile pour les familles déjà éprouvées par une inflation qui a atteint en août dernier 29% de se nourrir. Commerçantes et commerçants se plaignent de cette situation. Visite de certains marchés publics de la zone métropolitaine.