Accusé d'avoir trompé les investisseurs sur la sécurité du 737 MAX, Boeing paie 200 millions de dollars

Le constructeur aéronautique est parvenu à un accord pour mettre fin à une enquête du gendarme américain des marchés financiers (SEC) après le crash de deux Boeing 737 Max en Indonésie et en Éthiopie.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Deux cents millions de dollars, c’est ce que Boeing a accepté de payer pour éviter que les choses n’aillent plus loin. Son ancien directeur général va en outre payer un million de sa poche. La compagnie ne reconnait pas mais ne dément pas non plus les accusations.

La commission de la sécurité des échanges sur les marchés l’accuse d’avoir induit les investisseurs en erreur en cachant avoir eu connaissance d’un problème logiciel qui a conduit aux accidents des appareils de Lion Air et d’Ethiopian Airlines pour un total de 346 personnes tuées. Bien que sachant pertinemment le contraire, les dirigeants avaient dit publiquement que le 737 Max était aussi sûr qu’un autre avion. Dans un communiqué, le constructeur dit qu’il n’oubliera jamais les victimes.

Le retour des commandes

L‘an dernier, un accord pour éviter des poursuites criminelles avait déjà été conclu pour un total de deux milliards et demi de dollars, dont 500 millions pour indemniser leurs proches. Les compagnies aériennes qui avaient commandé des exemplaires de l‘appareil avaient, elles, reçu près de deux milliards.

Après ces deux accidents très rapprochés, tous les Boeing 737 max avaient été cloués au sol pendant presque deux ans. Depuis a reprise des vols, l‘avion se vend bien. La compagnie américaine Delta en commandé une centaine cet été.

