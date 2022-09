Israël n'est plus «un partenaire pour la paix», dénonce Mahmoud Abbas à l'ONU

Jeudi soir, le Premier ministre israélien Yaïr Lapid, a évoqué la solution à deux États devant l’ONU, le consensus prôné par la communauté internationale. Le président palestinien salue un geste « positif » mais Mahmoud Abbas appelle l’État hébreu à faire preuve d’un engagement « sérieux » à ce sujet, tout en précisant qu’Israël n’était plus « un partenaire pour la paix ».

Avec notre correspondant à Jérusalem et notre envoyé spécial à New York, et Christophe Paget

Après le discours israélien à la tribune de l’ONU à New York, où se tient la 77e Assemblée générale des Nations unies, les Palestiniens ont pu s’exprimer à leur tour. Pour parvenir à la solution à deux États, il faut impérativement renouer le dialogue et « s’asseoir immédiatement à la table des négociations », a dit le président palestinien devant l’Assemblée générale de l’ONU. Il fait référence aux négociations de paix israélo-palestiniennes, à l’arrêt depuis 2014, explique notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa.

Les paroles en l’air et les beaux discours ne suffisent pas, dit en substance le dirigeant palestinien, qui exige que les Israéliens fassent preuve de « crédibilité ». « Si Israël, souhaite vraiment une solution à deux États : il faut mettre un terme à l’occupation », exige Mahmoud Abbas.

« Impunité totale »

À plus de 87 ans, le raïs ne mâche pas ses mots. Il met de côté son discours officiel, pour dire le fond de sa pensée. Exaspéré par « l’impunité totale » dont jouit l’État hébreu, s’énerve Mahmoud Abbas.

« Occupation, colonisation, bombardements de civils, plus de 60 enfants tués à Gaza par les bombes israéliennes, en mai 2021. Des enfants palestiniens arrêtés et emprisonnés, le meurtre de la journaliste Shireen Abu Akleh, tué par un soldat israélien », le président palestinien a dressé une longue liste des « crimes israéliens », et a fustigé l’inaction de la communauté internationale, rapporte notre envoyé spécial à New York, Christophe Paget.

Sur le sujet de la journaliste assassinée, il a demandé aux États-Unis de « poursuivre en justice ceux qui ont tué cette ressortissante américaine ». Et d'accuser Israël, de cibler les sites sacrés, musulmans et chrétiens, notamment à Jérusalem-Est. « Ils sont ciblés au quotidien par Israël, sans aucune justification, chaque jour. Ils ont attaqué les funérailles de Shireen Abu Akleh dans l’église même, dans le site même. Ils ont attaqué la procession. Voilà ce que fait Israël dans les lieux sacrés », a-t-il tancé.

Les Israéliens eux, n’ont même pas daigné l’écouter. À l’Assemblée générale de l’ONU, ils ont opté pour la politique de la chaise vide.

