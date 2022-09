Washington annonce de nouveaux financements pour lutter contre le fléau des opiacés

La crise des opiacés aux États-Unis représente des centaines de milliers de morts par overdose en 20 ans. © Getty Images/Tetra Images

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Pour renforcer la lutte contre les opiacés aux États-Unis, la Maison Blanche a annoncé de nouveaux financements et investissements pour lutter contre ce fléau de plus en plus meurtrier.