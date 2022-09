L'ouragan Fiona touche le Canada et prive d'électricité un demi-million de foyers

La tempête post-tropicale Fiona a touché terre dans l’est du Canada ce samedi 24 septembre. Plusieurs provinces maritimes ainsi que l’est du Québec ont été balayées par des vents de plus de 120 km/h, tandis que des pluies torrentielles s’abattent.

Publicité Lire la suite

Jamais les habitants de Port-aux-Basques, un village de Terre-Neuve, n'ont vu une telle dévastation. Des morceaux de maisons, de hangars, des débris de bois, flottent au milieu de vagues déchaînées de la hauteur d’un bâtiment de quatre étages. Des scènes similaires se sont produites sur plusieurs côtes de la Nouvelle-Écosse, où la tempête a touché terre dans la matinée, avec des vents supérieurs à 144 k/h, et aux îles de la Madeleine, au Québec.

🚨🚨 Avis de #GRCTNL : Port aux Basques visé par un état d’urgence. Plusieurs incendies électriques, résidences inondées et routes emportées par les eaux occupent les premiers intervenants. Obéissez aux ordres d’évacuation et trouvez un endroit sûr pour affronter la tempête. pic.twitter.com/y2gXu8Q3q6 — GRC Terre-Neuve-et-Labrador (@GRCTNL) September 24, 2022

Les autorités demandent de ne pas s'approcher des côtes pour prendre des photos, et surtout de ne pas circuler afin de laisser la place aux véhicules d'urgence. Le réseau routier est d'ailleurs coupé dans plusieurs de ces régions où des troncs d'arbre, des poteaux et des lignes électriques jonchent la chaussée, rapporte notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas. Les résidents des maisons inondées ou menacées d'être emportées par les flots ont accès à plusieurs centres d'hébergement.

Des vents de 130 km/h

Autre conséquence de ces intempéries, plus de 500 000 foyers canadiens sont privés d'électricité, selon les opérateurs locaux. Nova Scotia Power, qui fournit la province de Nouvelle-Écosse, faisait par exemple état de plus de 400 000 clients sans électricité vers 14h GMT. Dans les deux autres provinces les plus affectées, l'opérateur de l'Île-du-Prince-Edouard comptait pour sa part un peu plus tôt 82 000 foyers coupés du réseau, et celui du Nouveau-Brunswick 44 000.

Dans son dernier bulletin publié à 11h45 GMT, le Centre canadien de prévision des ouragans (CCPO) évoque des vents d'environ 130 km/h en Nouvelle-Écosse, et constate que Fiona se déplace à une vitesse de 55 km/h vers le nord-nord-est. « De grosses vagues ont atteint le littoral est de la Nouvelle-Écosse et le sud-ouest de Terre-Neuve, et elles pourraient dépasser 12 mètres », communique-t-il par ailleurs.

Fiona était passé vendredi à quelque 160 km au large des Bermudes, après avoir semé la destruction dans les Caraïbes. L'ouragan a infligé des rafales à 160 km/h et des pluies violentes à ce territoire britannique de quelque 64 000 habitants situé au milieu de l'océan Atlantique, mais sans qu'aucune victime ou dégât majeur ne soit signalé.

L'ouragan a provoqué la mort de quatre personnes à Porto Rico, territoire américain, selon un responsable cité par les médias. Un décès a été rapporté en Guadeloupe (France) et deux en République dominicaine.

► À lire aussi : L'ouragan Fiona arrive en République dominicaine après avoir frappé Porto Rico

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne