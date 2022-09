Cuba: référendum sur un nouveau code de la famille autorisant la GPA et le mariage homosexuel

Les Cubains doivent se prononcer, ce dimanche 25 septembre, par référendum sur un nouveau code de la famille. Le texte doit remplacer celui en vigueur depuis près de 50 ans. C'est un type de scrutin inhabituel sur l'île, qui pourrait avoir valeur de test pour le gouvernement.

Le texte autoriserait la gestation pour autrui sans échange d'argent, et le mariage homosexuel, trois ans après une première tentative avortée de l'intégrer dans la Constitution. Ce nouveau code aborde aussi des questions moins médiatisées qui « pourraient conduire à d'importantes améliorations », reconnaît le média cubain d'opposition 14ymedio. Par exemple, l'interdiction du mariage des enfants ou encore « la lutte contre les violences familiales. »

La presse officielle se fait bien entendu le porte-voix du « oui » au référendum. Ce nouveau code « est simplement ce que nous sommes », titre le journal officiel Granma. Cuba Debate avoue entre les lignes que le texte est imparfait, mais pourtant indispensable. « Faut-il voter ? Et si oui, voter pour ou contre ? », se demande 14yMedio.

Dans le camp du « non », certains se demandent pourquoi ces règles sont soumises à référendum, quand tout le reste est imposé. D'autres évoquent un « pinkwashing », « après des décennies de répression contre la communauté LGBT ». En tout cas, selon ce même média, « le gouvernement est confronté à la première élection qu'il pourrait perdre ». Nul doute qu'il saura s'en relever, « même s'il devra admettre que son pouvoir de convocation a diminué. »

La loi sera approuvée si elle obtient au moins 50% des suffrages. Mais plus d'un an après des manifestations historiques réclamant plus de libertés, et dans un contexte de crise économique, une partie des électeurs pourrait être tentée par le « non » ou par l'abstention.

