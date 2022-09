Brésil: un record de candidats autochtones aux élections législatives

Reportage

Pour cette élection générale brésilienne, le nombre de candidats autochtones a atteint un niveau record. 178 se présentent à des postes législatives, ce qui fait 0,63% du total des candidats. Parmi ces candidats, l’institutrice Claudia Baré qui vit dans la capitale amazonienne Manaus. Frustrée du fait que les intérêts de sa communauté ne soient pas pris en compte par les représentants « blancs », la militante autochtone a décidé de se lancer en politique.

Avec notre envoyé spécial à Manaus, Achim Lippold

Aujourd’hui, Claudia Baré veut faire du porte-à-porte dans son voisinage, la communauté Parque das Tribos. Environ 2 000 autochtones se sont installés dans cette zone rurale au nord du Manaus. Parmi eux, Janine qui accueille la candidate dans sa maison : « J’attends que ce quartier s’améliore. Il manque des infrastructures comme des écoles. Les routes sont parfois dans un état qui ne permet pas la circulation des voitures. Et à partir de 21h, aucun taxi n’entre plus ici. » Claudia Baré acquiesce.

Volonté de changement

La candidate a fondé cette communauté en 2014 et connaît bien ses problèmes. Cela fait seulement deux ans que les familles autochtones ont été raccordées à l’eau potable de la ville. « J’étais indignée par tant de choses, témoigne-t-elle. Il n’y a pas de politiques publiques pour notre santé et notre éducation. Mais nous commençons à lever la voix et nous nous battons pour un mandat législatif afin de pouvoir changer les pratiques politiques existantes. »

Claudia Baré qui se présente pour le parti de gauche Parti des travailleurs (PT) s’arrête devant la maison de Chicao, lui donne une brochure avec son programme. « C’est important d’avoir une candidate autochtone qui défend nos intérêts », lui dit Chicao. Le voisin assure qu’il votera pour elle aux législatives. Mais pour la présidentielle, il donnera sa voix à Jair Bolsonaro, comme beaucoup d’autochtones dans cette communauté.

