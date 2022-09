Brésil: une victoire dès le premier tour est-elle possible pour Lula?

Dimanche 2 octobre, des élections générales auront lieu au Brésil. Ce scrutin s’est transformé en duel entre le président sortant d’extrême droite Jair Bolsonaro et l’ancien président de gauche Luiz Inazio Lula da Silva qui est en tête des sondages. Il pourrait même remporter le scrutin dès le premier tour dimanche prochain. Le vote venu d'Amazonie pourrait-il être décisif.

De notre envoyé spécial à Manaus,

L'Amazonie avait voté pour Jair Bolsonaro, il y a quatre ans, mais le vent a tourné un peu en sa défaveur. Dans l’État de l’Amazonie, Lula est globalement en tête dans les sondages. Toutefois, dans la ville de Manaus, cette mégapole de plus de 2 millions d’habitants, avec son pôle industriel certes fragilisé mais toujours important, Jair Bolsonaro reste très populaire. Beaucoup de voitures circulent avec son affiche électorale collée sur la vitre arrière et le drapeau national est accroché sur de nombreux balcons, signe d’une préférence politique en faveur du président d’extrême droite.

Bolsonaro toujours populaire à Manaus

Pour Manaus, cette tendance peut étonner car la ville a beaucoup souffert sous la pandémie du Covid et Jair Bolsonaro a été très critiqué pour ne pas avoir aidé les hôpitaux en manque de lits et d’oxygène. Et puis il y a aussi les incendies qui font rage dans la forêt tropicale. De Manaus, on peut d’ailleurs apercevoir la fumée. Donc la destruction de la forêt tropicale se poursuit, elle s’est aggravée sous le président Jair Bolsonaro, mais malgré tout, les électeurs de Manaus ne semblent pas vouloir le sanctionner.

Ce qui n’est pas le cas du reste du Brésil puisque Lula est donné gagnant dans 14 des 27 États brésiliens, dont les deux États avec le plus grand collège électoral, São Paulo et le Minas Gerais dans le centre ouest du pays. Le Minas Gerais est intéressant, car c’est l’un des États qui peut basculer au Brésil. Et selon les statistiques, en tout cas depuis 1950, celui ou celle qui remporte le Minas Gerais, gagne aussi les élections. Jair Bolsonaro devrait percer dans sept États, notamment dans le sud et dans certains États agricoles du nord. Dans les autres régions, les deux candidats sont au coude à coude.

Une fin de campagne intense

À quelques jours du scrutin, Lula parcourt le pays sans relâche et veut absolument remporter l’élection dès le premier tour. Vu les sondages, c’est possible. Donc l’ex-président appelle au « vote utile », un appel dirigé vers les électeurs de Ciro Gomes, candidat de centre gauche et actuellement en troisième position, loin derrière Jair Bolsonaro.

Le président sortant lui fait tout pour être au second tour, son discours est bien rodé : avec le retour de Lula le « voleur », comme il l’appelle en référence aux affaires de corruption du parti des travailleurs, le pays ressemblera bientôt au Venezuela. Ces attaques contre Lula ont bien fonctionné il y a quatre ans, mais aujourd’hui ce n’est plus le cas. D’ailleurs, un Brésilien sur deux désapprouve Jair Bolsonaro. Avec une telle impopularité, il est quasi impossible de gagner une élection.

