En Floride, les habitants se préparent à l’arrivée de l’ouragan Ian

La Floride se prépare maintenant à l’arrivée de l’ouragan. Les prévisions peuvent changer mais pour l’instant les experts disent que ce sera un ouragan très violent, potentiellement mortel et aux effets dévastateurs. Donc je veux envoyer deux messages très clairs. D’abord, mon administration est en alerte et agit pour aider les gens en Floride. J’ai approuvé la demande d’aide d’urgence de la Floride dès que l’ai reçue de la part du gouverneur et j’ai demandé à mon équipe de renforcer l’aide sur place avant que la tempête frappe. La deuxième chose que je voudrais dire, c’est que les citoyens des zones potentiellement touchées doivent obéir aux instructions des responsables locaux. Evacuez quand on vous l’ordonne. Et soyez préparés à l’arrivée de la tempête. Votre sécurité est plus importante que tout. Je sais que tous ceux qui subissent les effets de cette tempête sont dans nos cœurs et nous serons avec vous à chaque étape. Nous ne vous laisserons pas.