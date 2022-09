Au Brésil, Jair Bolsonaro garde la faveur du puissant vote évangélique

Avec notre envoyé spécial à Manaus, Achim Lippold

Nous sommes dans un quartier autochtone dans le nord de Manaus. Le pasteur Renato prépare le culte de dimanche soir, alors que sa fille révise les chansons de la cérémonie. La congrégation compte 26 membres, tous des autochtones d'Amazonie.

Dans ce temple pentecôtiste, il n'y a donc pas de place pour d'autres spiritualités. Le pasteur Renato défend des valeurs traditionnelles, ainsi que le président Jair Bolsonaro.

Changement de lieu... et d'idéologie. À São Paulo, le temple Cidade de Refúgio, « ville de refuge », a le vent en poupe. Fondé par un couple de pasteurs lesbiens, ce lieu de culte accueille les personnes LGBT comme Muka, qui confie :

Dès mon plus jeune âge, je suis évangélique et homosexuel. Mais mon ancienne église n'a pas accepté ma sexualité. J'ai déménagé à São Paulo exprès pour pouvoir fréquenter cette église. Je n'ai pas voulu me rendre à un culte où on me condamne pour mon orientation sexuelle.