La Barbade, futur premier destinataire d'un fonds spécial du FMI pour le changement climatique

L'île de la Barbade va être le premier pays à bénéficier d'un prêt dans le cadre d'un nouvel instrument du Fonds monétaire international destiné à aider les nations pauvres ou vulnérables à s'adapter au changement climatique. Au total, cet État des Caraïbes pourra recevoir près de 300 millions de dollars, selon un accord qui doit encore être soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI.

Les fonds de près de 300 millions de dollars seront versés via deux programmes différents. Et la majeure partie viendra donc du nouveau fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité, le RST.

Dans ce cadre-là, la Barbade aura accès à plus de 140 millions de droits de tirages spéciaux du Fonds monétaire international, l'équivalent d'environ 183 millions de dollars.

Cela doit permettre à la toute jeune république caribéenne de financer ses efforts d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Cela doit aussi soutenir l'objectif de l'île de développer une économie entièrement basée sur les énergies renouvelables d'ici à 2030.

Plusieurs réformes sont au programme, selon le FMI : l'intégration du changement climatique dans le budget, l'amélioration de la gestion de crise. Également au menu, des mesures pour inciter le secteur privé à investir dans des infrastructures résilientes face au changement climatique ; l'inciter aussi à financer des projets d'énergies renouvelables.

Par ailleurs, le FMI devrait débloquer, toujours sous forme de droits de tirage spéciaux, l'équivalent de 110 millions de dollars dans le cadre du mécanisme élargi de crédit. Objectif : maintenir et renforcer la stabilité macroéconomique du pays.

