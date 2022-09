Annexions russes: Joe Biden promet de «défendre chaque pouce du territoire de l'Otan»

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Les yeux rivés sur la caméra, l'index pointé en avant, Joe Biden s'adresse directement à Vladimir Poutine. Nous sommes entièrement préparés à défendre chaque centimètre carré de territoire de l'Otan, martèle le président américain. Les États-Unis ne se laisseront pas intimider, explique-t-il.

La réponse américaine est ferme. Elle commence par de nouvelles sanctions : contre toute personne ou entité qui faciliterait l'annexion des territoires revendiqués par la Russie en Ukraine. Des sanctions déjà existantes élargies ensuite contre des députés russes ou la dirigeante de la Banque centrale de Russie.

Des sanctions renforcées également contre des entreprises qui facilitent l'approvisionnement de la machine de guerre russe. Il va enfin y avoir un élargissement des contrôles des exportations. Et puis une aide qui ne se dément pas : le Congrès va autoriser pour près de 13 milliards d'aides supplémentaires à l'Ukraine.

Déjà cette semaine, les États-Unis ont encore annoncé plus d'un milliard de dollars d'équipements militaires, portant le total depuis le début de la guerre à plus de 16 milliards. Et ce n'est pas terminé. Le conseiller à la sécurité nationale prévoit de nouvelles annonces la semaine prochaine.

Les États-Unis ne reconnaîtront jamais ça. Et très franchement, le monde ne reconnaîtra pas ça non plus. Il ne peut pas prendre le territoire de ses voisins et s'en tirer comme ça. C'est aussi simple que ça. Et nous allons garder le cap. Nous allons continuer à fournir de l'équipement militaire pour que l'Ukraine puisse se défendre et défendre son territoire et sa liberté. Et cela inclut les ressources supplémentaires que le congrès va me donner : 13 milliards de dollars de plus pour aider les Ukrainiens à se défendre et à riposter. L'Amérique est entièrement préparée avec ses alliés de l'Otan à défendre chaque pouce du territoire de l'Otan. Chaque pouce. Donc M. Poutine, ne vous méprenez pas : chaque pouce.