Entretien

Élections au Brésil: les autochtones doivent «lever notre voix et défendre nos intérêts»

Wanda Witoto, candidate de l’État de l’Amazonas à la Chambre de députés à Brasilia. © Achim Lippold / RFI

Texte par : Achim Lippold Suivre 4 mn

Parmi la centaine de candidats et candidates autochtones qui se présentent aux élections présidentielle et législatives de dimanche 2 octobre, Wanda Witoto est la seule candidate de l’Amazonie à briguer un siège de députée. Jusqu’à présent, une seule amérindienne occupe un siège de députée à Brasilia. La jeune candidate veut défendre les intérêts des peuples autochtones, qui sont de plus en plus victimes d’attaques et d’invasions des bucherons et des orpailleurs illégaux.