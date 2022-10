Le Nicaragua multiplie les coups de force contre les pays occidentaux et s’isole un peu plus

Le président du Nicaragua Daniel Ortega et sa femme lors d'un meeting à Managua le 5 septembre 2018. AP - Alfredo Zuniga

Le Nicaragua annonce ce 1er octobre la rupture de ses relations diplomatiques avec les Pays-Bas. Managua qualifie le pays d'interventionniste et de « néocolonial ». L'ambassadrice des Pays-Bas a annoncé le 29 septembre que son pays renonçait à financer la construction d'un hôpital promis il y a de longues années, un projet bloqué depuis la violente répression de manifestations antigouvernementales en 2018. Depuis, cette répression s'est accentuée et le Nicaragua, sous le coup de sanctions internationales, s'est encore un peu plus isolé sur la scène internationale, avec différentes annonces ces derniers jours.