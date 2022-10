Un juge rejette une plainte du Mexique contre des fabricants d'armes américains

Magasin de vente d'armes à Forth Worth, au Texas. (image d'illustration) Getty Images via AFP - SPENCER PLATT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’année dernière, le gouvernement mexicain a déposé une plainte à Boston, au tribunal du Massachusetts, contre 11 fabricants et distributeurs américains d'armes à feu. Le Mexique les accuse de négligence dans la vente de leurs armes et d’être d'une certaine manière responsables de la violence et de l'insécurité dans le pays. Le gouvernement mexicain réclamait une forte indemnisation de plusieurs milliards et la reconnaissance du trafic par les compagnies. Mais ce vendredi 30 septembre, un juge fédéral américain rejette cette plainte.