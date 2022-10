Brésil: ouverture des bureaux de vote pour une présidentielle très tendue

Un isoloir dans un bureau de vote à São Pedro; une communauté sur le fleuve Amazonas, le 1er octobre 2022. © Bruno Kelly / Reuters

Les bureaux de vote ont ouvert. Quelque 156 millions de Brésiliens sont appelés ce dimanche 2 octobre à se rendre aux urnes dans le plus grand pays d’Amérique latine pour choisir leur chef de l’État pour les quatre prochaines années. Le président sortant Jair Bolsonaro est donné perdant face à son rival, l’ancien métallurgiste Luiz Inacio Lula da Silva et ex-président du pays de 2003 à 2010. La figure de gauche, condamnée à la prison puis libérée deux ans après, croit déjà à sa victoire lors d'une des élections les plus tendues du pays.