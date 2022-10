À la Une: au Brésil, il y aura finalement un second tour pour la présidentielle

Revue de presse des Amériques

En Une d’Extra, deux photos de Luis Inacio Lula da Silva et Jair Bolsonaro face à face - Lula à gauche et Bolsonaro à droite évidemment. Leurs nez se touchent presque… De fait, leurs scores, imprimés sur les photos, sont très proches, plus que prévu en tout cas : 48 % pour l’un, 43 % pour l’autre. « Après un premier tour en tête-à-tête entre Lula et Bolsonaro, avec un rebondissement, les deux hommes arrivent au second tour. Un second tour qui ne manquera pas d’émotion », écrit journal.

Car, comme le note O Estado de São Paulo, Bolsonaro récolte plus de votes que prévu. Le quotidien reproduit lui aussi des photos des deux candidats, chacun lève la main en signe de victoire - mais Lula cadré est un peu en dessous de son adversaire… Car, même si son score est plus important que celui du président sortant, « le Bolsonarisme montre sa force », écrit Folha de São Paulo, sous des photos cette fois de militants, victorieux pour ceux de Jair Bolsonaro, stupéfaits (la bouche ouverte) pour ceux de Lula, qui voyaient leur champion déjà élu au premier tour.

La fin de la droite modérée au Brésil ?

De fait, O Estado de São Paulo n’est pas tendre pour le candidat de gauche. Lula pensait, estime le journal, que le rejet du président sortant était suffisant pour lui apporter des soutiens inconditionnels, et lui éviter de présenter un programme... Mais non : l’ascension du candidat d’extrême droite « au second tour montre que le bolsonarisme est là pour rester », analyse Folha de São Paulo, dans un autre article un chercheur estime même que c’est « la fin de la droite modérée au Brésil ».

En tout cas, « le vote des électeurs du centre sera décisif le 30 octobre », prédit O Estado de São Paulo, dans ce qui est aujourd’hui « un pays divisé », titre Estado de Minas, qui reproduit en Une une carte montrant clairement la ligne de fracture entre le Nord et l’Est acquis à Lula, et le Sud et l’Ouest à Jair Bolsonaro.

Retour du choléra en Haïti

« Recrudescence inquiétante du choléra en Haïti », titre Le Nouvelliste, « Déjà huit décès dont un cas clinique », avertit Gazette Haïti. Les journaux reprennent les chiffres donnés ce dimanche lors de la conférence de presse du ministère de la Santé publique et de la population. Son directeur général, le Dr Lauré Hadrien « demande aux protestataires de laisser un couloir humanitaire pour faciliter le passage aux ambulances afin d’atteindre ces zones et l’évacuation des malades ». Même demande de la part de l’ONU - dans leur communiqué rendu public hier et dont Gazette Haïti se fait l’écho, les Nations unies disent « soutenir les efforts du gouvernement haïtien pour contenir l’épidémie de choléra et fournir des mesures d’urgence pour sauver des vies ».

Le Nouvelliste rappelle que le pays avait célébré, le 4 février dernier, ses trois années consécutives sans détection de cas, et rappelle que, « introduit dans l’écosystème sanitaire haïtien en octobre 2010, le choléra a causé jusqu’en 2019 environ 800 000 infections et un peu plus de 10 000 morts ». Le journal a interrogé un spécialiste en maladie infectieuse, le Dr Jean William Pape, pour qui ce retour du choléra pourrait avoir été provoqué par les « troubles sociopolitiques », qui rendent entre autres l’accès à l’eau et aux centres de santé encore plus difficile.

Aux États-Unis, nouvelle session sous haute surveillance de la Cour suprême

Aux États-Unis, la Cour suprême entame ce lundi une nouvelle session. La dernière, rappelle le New York Times, « s’était terminée sur une série de bombes judiciaires qui avaient éliminé le droit à l’avortement, établi le droit à porter des armes en dehors de chez soi, et limité les efforts pour réduire le changement climatique ». Et de lourds dossiers sont sur la table pour la nouvelle session : « discrimination positive, vote, religion, liberté de parole et droits des homosexuels », liste le journal, qui note que plusieurs des cas qui vont être examinés « concernent la race, dans des configurations très variées : éducation, droit de vote, adoptions ».

Pour le New Yorker, les cas les plus « explosifs » devraient concerner le mode de fonctionnement des élections : la Cour doit s’exprimer sur le redécoupage des circonscriptions de l’Alabama – un seul district à majorité noire sur sept, alors que la population de l’État est Noire à plus de 25 %. Et, note le magazine, il y a peu de chances que les groupes de défense des droits qui ont attaqué le redécoupage obtiennent gain de cause.

De son côté, le Washington Post estime que les élections de mi-mandat, dans un peu plus d’un mois, vont être très différentes du fait de cette Cour suprême : « le sujet de la plupart des Midterms, c’est le parti au pouvoir », écrit le journal, qui poursuit : « Mais cette fois, deux partis sont considérés comme étant aux affaires : les démocrates, qui contrôlent la Maison Blanche et le Capitole, et les républicains, qui contrôlent la Cour suprême ». Le résultat de cette élection dépendra, selon le Washington Post, du parti qui provoquera le plus de colère chez les électeurs – et à ce titre, le début ce lundi de la nouvelle session de la Cour est très important : « plus la Cour est à la Une de l’actualité, mieux ce sera pour les démocrates », estime l’éditorialiste.

