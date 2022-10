En Haïti, les premiers décès dus au choléra depuis 3 ans font craindre un retour de l'épidémie

Au moins sept personnes sont décédées du choléra en Haïti, ont annoncé dimanche les autorités, ravivant les craintes d'une résurgence de la maladie dans ce pays où une épidémie avait causé la mort de plus de 10 000 personnes entre 2010 et 2019.

Publicité Lire la suite

Le choléra aurait fait au moins sept morts ces derniers jours selon les autorités. Le ministère de la Santé publique et de la Population avait annoncé quelques heures plus tôt « la détection d'un cas confirmé de choléra à Savane Pistache Décayette, dans la commune de Port-au-Prince, et de cas suspects à Brooklyn, dans la commune de Cité Soleil ».

« La plupart des victimes sont mortes dans leurs quartiers et n'ont pas pu se rendre à l'hôpital », a expliqué Lauré Adrien, plaidant pour que les barrages routiers installés dans le pays pour protester contre la hausse annoncée le 11 septembre du prix des carburants soient levés afin de permettre aux malades d'accéder aux établissements de soins ou aux ambulances de pouvoir les atteindre.

« Le terreau pour que la maladie se développe est idéal »

« Il est très difficile de ne pas faire le lien avec les problèmes d’assainissement que connaît la capitale ces temps-ci, estime Benoît Vasseur, chef de mission pour Médecin sans frontières, sur la zone de Martissant à Port-au-Prince. Le ministère de la Santé était sur le point de décréter Haïti libre de choléra après presque trois ans depuis le dernier cas enregistré. Maintenant, avec la situation, le manque d’eau potable et la promiscuité de la population dans des conditions d’hygiène qui ne cessent de détériorer, il est bien évident que le terreau pour que la maladie se développe est idéal. Le ministère de la Santé publique avait organisé en février une cérémonie marquant l'élimination officielle du choléra en Haïti, le dernier cas, avant ceux annoncés dimanche, ayant été recensé en 2019.

Le ministère avait assuré dimanche après-midi avoir pris des dispositions pour tenter d'empêcher toute propagation de la maladie, notamment en enquêtant sur la possibilité d'autres cas. Il avait également appelé la population à la prudence en adoptant des mesures d'hygiène.

Plusieurs foyers

Introduit par des Casques bleus de l'ONU en 2010, le virus du choléra a fait quelque 10 000 morts en Haïti. Les Casques bleus avaient déversé des matières fécales dans le fleuve de l'Artibonite et les premiers cas étaient apparus dans cette région, avant que l'épidémie ne gagne tout le pays. L'ONU avait reconnu avoir joué un rôle dans l'introduction du virus seulement en août 2016.

Le ministère de la Santé publique et de la Population a organisé une réunion d’urgence qui coordonne la réponse à la possible épidémie, avec les partenaires qui sont présents sur le territoire : MSF, d’autres organisations humanitaires et les agences des Nations unies. Nous sommes inquiets que l’on n’ait toujours pas identifié l’origine de la contamination, pointe le chef de mission de MSF. Ce qui nous inquiète, c’est aussi le fait que l’on ait deux origines géographiques différentes de contamination. L’une à Cité Soleil, l’autre à proximité de Martissant. Cela prouve qu’il y a deux foyers de contamination et que s'il y en a deux, il peut y en avoir d’autres. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne