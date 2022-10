Les Québécois reconduisent la coalition nationaliste en place depuis 2018

Sans surprise, les électeurs ont réélu la Coalition avenir Québec (CAQ), dirigée par le Premier ministre sortant François Legault. Ce scrutin marque aussi la dégringolade du Parti québécois, qui milite pour l’indépendance du Québec, mais aussi la baisse de son éternel rival, le Parti libéral du Québec, qui se replie sur son château-fort de l’île de Montréal.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

Plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 125 députés de l'Assemblée nationale du Québec. Et, plus que jamais, le Québec semble divisé entre la métropole québécoise et le reste de la province dominé par le parti au pouvoir. Le parti du Premier ministre sortant François Legault augmente ses appuis partout au Québec, à l’exception notable de l’île de Montréal où se concentre l’activité économique de la province. Avec 41% des voix et 89 sièges, cette formation fondée en 2011, a fait mieux qu'en 2018. La Coalition avenir Québec (CAQ), parti nationaliste hétéroclite de droite, a profité de la division du vote entre plusieurs partis.

Jamais en effet, il n’y avait eu autant de formations politiques en lice pour une élection provinciale. L’émiettement du vote a écarté de l’Assemblée nationale le Parti conservateur du Québec. Pourtant, 13% d’électeurs ont voté pour cette formation politique de droite, très proche des manifestants anti-vaccins cet hiver.

Revers pour les libéraux

Le Parti québécois fait lui aussi les frais du mode de scrutin majoritaire à un tour. Il ne fait élire que trois députés, avec presque 15% du vote. Ce parti, qui milite pour l’indépendance du Québec, a pourtant davantage de voix que les libéraux.

Ces derniers du Parti libéral du Québec (PLQ, centre-gauche) disposent cependant de huit fois plus de sièges, 22, car leur vote se concentre sur un nombre limité de circonscriptions. Ce qui constitue cependant les plus mauvais résultats pour la formation qui a dirigé le Québec près de quinze années avant 2018.

►À lire aussi : Législatives au Québec: la question identitaire au cœur de la campagne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne