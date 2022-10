Une publication parodique américaine demande à la Cour suprême de se saisir du droit à parodier

La Cour suprême des États-Unis (image d'illustration). REUTERS/Al Drago/File Photo

Texte par : RFI

Alors que la Cour suprême américaine a entamé une nouvelle session lundi 3 octobre, The Onion, une célèbre publication parodique, a relayé et appuyé la demande d'un habitant de l'Ohio visant à convaincre la plus haute juridiction américaine de se saisir du « droit à parodier ».