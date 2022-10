Présidentielle au Brésil: les tractations ont commencé en vue du second tour

Après les résultats du 1er tour de la présidentielle au Brésil, les tractations sont déjà en cours en vue d’obtenir la majorité le 30 octobre prochain.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à São Paulo, Martin Bernard

À eux seuls, Lula et Bolsonaro ont obtenu plus de 90% des suffrages. Cela n’était jamais arrivé. Loin derrière viennent 2 candidats qui ont rassemblé 7%. Lula a commencé à entamer des négociations avec la centriste Simone Tebet, qui a recueilli 4% des voix, et avec le parti démocratique travailliste, le PDT de Ciro Gomes, qui n’a obtenu que 3%.

La première a dit qu’elle avait déjà son choix, et qu’elle le rendrait public dans les prochains jours. Même son de cloche chez Ciro Gomes, qui a mis en garde contre le péril bolsonariste. Reste à savoir si les électeurs vont suivre leurs éventuelles consignes de vote.

De son côté, Jair Bolsonaro va s’appuyer sur les gouverneurs d’État qui ont été élus dès le premier tour, notamment à Rio et à Minas Gerais, pour tenter de combler son retard de 5 points au premier tour.

► À lire aussi : Présidentielle au Brésil: Lula et Bolsonaro s'affronteront au second tour

Ça me déçoit, dans un sens où je n’imaginais pas que la moitié du pays pouvait supporter un candidat qui a montré plusieurs fois qu’il est tout simplement une personnalité absurde. L'état d'esprit chez les partisans des deux camps Sarah Cozzolino

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne