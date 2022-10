États-Unis: Joe Biden se rend en Floride, dévastée par l'ouragan Ian

Une semaine après le passage de l’ouragan Ian, de catégorie 4, la Floride continue d’évaluer les dégâts. Joe Biden se rend sur place ce mercredi 5 octobre alors que le bilan humain ne cesse de s’alourdir. Le dernier fait état d'une centaine de morts, dont plus de la moitié dans le comté de Lee, au sud-ouest de l'État.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Dans le comté de Lee, le plus sinistré par l’ouragan, les sauveteurs continuent d’inspecter maison par maison accompagnés de chiens renifleurs. Près d’une semaine après le passage de Ian, les secours retrouvent encore des survivants qui ont refusé d’évacuer et sont maintenant isolés, à court de nourriture.

Zones inaccessibles

Mais chaque jour, le bilan humain s’alourdit. La plupart des victimes sont âgées de plus de 60 ans et sont mortes noyées à leur domicile ou dans leur véhicule en tentant de fuir trop tardivement. Quatre-vingt mille habitations ont déjà été vérifiées mais il en reste encore beaucoup. L’évaluation des dégâts est donc loin d’être terminée. Certaines zones ne sont accessibles que par bateau ou hélicoptère, comme l’île des Sanibel, le seul pont reliant ce haut lieu touristique au continent ayant été détruit par l’ouragan.

Un habitant en train de secourir sa mère de 86 ans, à Naples, en Floride, le 28 septembre 2022. AP - Johnny Lauder

D’autres zones comme Arcadia sont encore sous les eaux et sont dangereuses, préviennent les autorités. Des égouts et produits chimiques s’y sont déversés et elles peuvent être infestées d’animaux sauvages comme des serpents et des alligators.

Joe Biden attendu

Des centaines de milliers d'habitants de la Floride étaient toujours privés d'électricité mardi et les autorités ont affirmé qu'il faudrait des mois et 50 milliards de dollars, voire plus, pour reconstruire les zones côtières dévastées.

Après s'être rendu lundi à Porto Rico, territoire américain des Caraïbes dévasté par un autre ouragan, Fiona, Joe Biden se rend ce mercredi en Floride. Le président américain et son épouse Jill Biden doivent arriver vers 18h45 TU à Fort Myers. Le couple présidentiel pourra se rendre compte de la violence de la tempête à l'occasion d'un survol en hélicoptère, avant de rencontrer des responsables politiques locaux, puis des résidents sinistrés. Il devrait aussi rencontrer le gouverneur Ron DeSantis, l'un de ses plus virulents détracteurs.

