Présidentielle au Brésil: la course aux alliances et aux coups bas

Ce dimanche 2 octobre 2022, l’ancien président Lula a remporté le premier tour avec une courte tête (5 points) d’avance sur le président Jair Bolsonaro, alors que les sondages prévoyaient une plus grande distance entre les deux candidats. Après l’étonnement, ces derniers se lancent à la conquête des électeurs indécis. Il leur reste moins d’un mois pour faire campagne.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Rio de Janeiro,

C’est le moment pour les principaux partis brésiliens de définir leur stratégie. Le parti démocratique travailliste, le PDT, dont le candidat Ciro Gomes est arrivé en 4e position, a annoncé son soutien à l’ancien président Lula ce mardi4 octobre. « Face aux circonstances, c’est la seule option » a-t-il déclaré dans une vidéo où il ne cite pas le nom de Lula.

Son parti a pris position après une discussion avec la présidente du parti des travailleurs, pour que Lula intègre trois propositions du PDT dans son programme, sur le salaire minimum, l’endettement et l’éducation. Simone Tebet, la candidate placée en troisième position, devrait se positionner ce mercredi en faveur de Lula également. Mais au niveau régional, les gouverneurs des trois principaux états du sud-est, le Minas Gérais, Rio de Janeiro, et São Paulo, se sont positionnés en faveur de Jair Bolsonaro.

Stratégie d'entre-deux-tours

Jair Bolsonaro devrait se concentrer sur les états du Minas Gérais et de Bahia, respectivement second et quatrième plus grand collèges électoraux du pays. Au lendemain des résultats du premier tour, le président a décidé d’avancer le calendrier de paiement des aides sociales au 25 octobre, soit cinq jours avant le second tour.

Lula devra lui essayer d’aller chercher des voix dans les états du sud et du sud-est, et en particulier dans l’intérieur rural de l’état de Sao Paulo, dominé par des électeurs conservateurs, issus du milieu de l’agro-négoce.

Les deux candidats seront face à face pour un débat ce dimanche 9 octobre.

Menaces, rancœurs et infox

La campagne a jusqu’ici été très tendue. En effet, les mois précédents le premier tour ont été marqués par plusieurs assassinats politiques, des agressions et des menaces. Les électeurs brésiliens sont fortement divisés, jusque dans leurs familles, et l’attitude des candidats ne semble pas vraiment s’apaiser. Au lendemain du premier tour, la guerre des fausses informations a repris de plus belle sur les réseaux sociaux.

L’équipe de campagne de Lula a dénoncé auprès du Tribunal supérieur électoral de fausses informations, diffusées par l’un des fils de Jair Bolsonaro, selon lesquelles l’ancien président aurait des velléités autoritaires et persécuterait les chrétiens, et notamment les évangéliques, en cas d’élection. Car l’électorat évangélique, majoritairement en faveur de Jair Bolsonaro, est au cœur de la bataille des deux candidats. Face aux attaques du président, Lula réfléchit à utiliser une vidéo datant de 2017, montrant le Jair Bolsonaro dans une loge maçonnique. Ce mardi, cette vidéo, intitulée « Jair Maçonaro », est devenue virale sur les réseaux sociaux.

► À écouter aussi : Brésil: la manipulation des sondages, l’arme de désinformation du camp Bolsonaro

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne